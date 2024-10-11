南寧將按摩服務列特種行業　強制裝監視器...凌晨2點後須實名登記

▲廣西南寧將按摩服務業列為特種行業。（示意圖／翻攝大眾點評網，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧自治區十四屆人大常委會第十二次會議表決批准《南寧市特種行業治安管理規定》，將於2024年11月1日起施行。據了解，《規定》所稱的特種行業包括十二類，首次將「按摩服務業」列入南寧市特種行業治安管理範圍。

《環球時報》報導，《規定》所稱的特種行業包括十二類，分別為：旅館業、公章刻制業、典當業、印刷業、生產性廢舊金屬收購業、報廢機動車回收拆解業、開鎖業、寄賣業、二手機動車交易業、機動車維修業、按摩服務業以及法律、法規規定的其他特種行業。

《規定》要求，按摩服務業經營者對凌晨2時至8時在場所接受服務的人員，應當如實記錄其姓名、住址、身份證件種類和號碼等資訊。

此外，考慮到視頻監控系統是防範和打擊犯罪、維護社會治安穩定的重要手段，按摩服務業也是治安違法案件多發場所，應當通過視頻監控系統建設加強治安管理。《規定》要求經營者，根據治安管理需要安裝視頻監控設備並確保設備正常運行。

外界認為，涉黃涉賭、侵害人身財產安全等案件與特種行業經營場所或從業人員有關，部分特種行業內發生的案件數量漸增，按摩服務場所較易被違法犯罪人員所利用，一直是官方監管的重點，但由於管理制度不完備，成為治安管理的痛處。

南寧市在《規定》中增加「按摩服務業」為特種行業，加強對按摩服務業的治安管理，彌補立法空白，對該行業的治安管理義務作出相應規定。