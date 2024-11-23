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社會 社會焦點 保障人權

社區清潔工美工刀猛刺保全！辯「我失憶」　監視畫面狠打臉

▲桃園市大園區某社區姜姓清潔人員因社區垃圾間門開關問題，去年7月持美工刀怒刺林姓女保全成傷，警方起出做案用美工刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區某社區姜姓清潔人員因社區垃圾間門開關問題，去年7月持美工刀怒刺林姓女保全成傷，警方起出做案用美工刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某社區姜姓清潔人員去年7月間，疑因社區垃圾間大門開關問題，與林姓女保全起爭執，姜男竟持美工刀怒刺林女，林姓保全被刺中臉部、雙手等多處後倒地，但姜仍持續攻擊，林送醫急救後撿回性命。桃園地檢署複訊時，姜竟辯稱「忘記了」，因自己患有癲癇症狀，過程已記不清楚，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，56歲的姜姓男子為大園區某社區清潔人員，被害人林姓女子則為社區保全人員，去年7月25日中午，2人因社區垃圾間大門開關而起口角，姜突然暴怒，持美工刀刺向林姓保全揮刺，導致其頭部、臉部、手臂等處被刺傷倒地，姜見林姓保全倒地後仍持續攻擊，導致左前臂、左手手指等處有放性傷口、臉部有2公分撕裂傷、頭部損傷等傷害，社區總幹事發現後將雙方拉開並報警處理，林姓保全被送醫急救後才救回一命，中壢警方據報後到場制伏姜姓男子，並當場查扣作案用美工刀等證物。

桃檢調查時，姜男否認犯行，辯稱患有癲癇症狀，案發時可能是因沒有定期服藥所以失去記憶，過程都忘記了，清醒後發現地上有血跡，擔心自己是在失神狀況下做了不好的事情，但記得有人拿保溫瓶毆打他等語；檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、證人證詞與被害人醫院診斷證明等佐證，檢方認為被告就本件案發過程不復記憶等情，並不足採信。

檢方認為，被告持美工刀朝向告訴人頭部等致命部位刺擊，且告訴人不支倒地後仍持續持刀攻擊，造成原告多處受傷，檢方衡量被告使用之器具、告訴人受傷多寡及受傷部位等客觀條件，堪認被告主觀上至少有殺人之不確定故意，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

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