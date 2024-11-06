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女子24小時內「動6次整形手術」致死　丈夫怒向院方求償535萬元

▲▼柳太太。（圖／翻攝自微博）

▲ 涉事整形醫院。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣西南寧一名柳太太先前在當地一整形醫院，24小時內進行了6次整形手術，包括雙眼皮、隆鼻、抽大腿脂肪填充臉部和胸部等手術。柳太太在術後第三天突然昏倒，送醫搶救不治。柳太太的丈夫氣得將整形醫院告上法院，並求償118萬元（人民幣，下同，約台幣535萬元）。

據《紅星新聞》報導，柳太太第一日下午接受了雙眼皮和隆鼻手術，接著第二天中午，她又接受了抽取大腿部脂肪填充在臉部和胸部等手術。她在第三天以已接受完6種手術的狀態準備出院時，走到電梯口突然就暈倒了。

▲▼柳太太。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 柳太太生前的照片。（圖／翻攝自微博）

▲▼柳太太。（圖／翻攝自微博）

整形醫院先進行急救，無效後叫了救護車，然而大醫院在當天下午五點多宣告，柳太太死亡。柳太太的丈夫與2名孩子聽到死亡的消息感到悲痛萬分，當時就報了警。

柳太太的丈夫委託鑑定中心進行了屍檢，出具的鑑定意見為，柳太太符合抽脂術後，肺動脈栓塞，導致「急性呼吸循環衰竭」而死亡。

整形醫院指出，柳太太應對整形可能導致的後果承擔預判義務，僅憑這份鑑定意見，並不能說明自己的診療行為有過錯及過錯大小，自己不應該承擔賠償責任。

法官委託鑑定機構，對於整容手術的過錯大小進行鑑定，而多家鑑定機構都提出要整形醫院提供診療規範。對此，院方卻遲遲拿不出來。

▲ 柳太太昏倒的監視器畫面。（圖／翻攝自微博）

▲ 柳太太昏倒的監視器畫面。（圖／翻攝自微博）

法院做出判決，整形醫院對柳太太的死亡應負全部賠償責任，共賠償柳太太的丈夫及孩子100多萬元。判決後，整形醫院不服，於是提出上訴，法院將此案發回重審。

案件重審時，兩家參與救援的醫院都對柳女士的手術提出了許多質疑，第一，頻繁持續手術，加劇了血栓形成的風險；第二，門診部沒有麻醉科，不能實施二級手術。

鑑定機構指出，診療機構在進行診療的過程中，沒有對患者進行靜脈血栓栓塞症的風險評估，認為診療行為存在一定的過錯，與患者的死亡有因果關係，參與度為同等原因。

法院最終判，整形醫院應賠償柳太太的家屬59萬多元（約台幣267萬元）。

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