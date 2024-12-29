快訊／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！　增至58死

▲南韓濟州航空181人客機墜毀務安機場。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空編號7C2216班機29日在務安機場發生墜機意外，而飛機更被拍到在墜機前右側引擎熄火，目前詳細事故原因仍待調查，但是已確定58人罹難。值得注意的是，失事飛機28日才剛執飛完桃園-務安航線，沒想到只過了1天就發生恐怖死亡意外。

事故飛機為波音737-800機型、航空器註冊編號HL8088的客機。然而根據飛行資料，HL8088在28日才剛執飛完桃園國際機場至務安國際機場的航線。HL8088在28日下午2時47分從務安國際機場出發，並在同日下午4時22分抵達桃園機場，隨後又在晚間5時05分從桃園機場出發，並於晚間7時53分返回務安機場。

HL8088光是在12月就曾經執飛桃園-務安、曼谷-務安、長崎-務安、仁川-務安、濟州-務安以及亞庇-務安等多條航線。

該起事故目前已經造成58死，另有2人獲救，其餘仍在搜索中。

稍早有一名27日曾經搭乘同一架飛機從曼谷返回務安的南韓籍旅客則表示，自己當時搭乘HL8088從曼谷返回務安時，飛機在起飛前數度引擎熄火，然而向機組人員反映後，濟州航空仍選擇繼續飛回務安機場。