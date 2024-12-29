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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從沒說要選黨主席！蔡壁如批起訴書「押人取供」　入罪態勢太明顯

記者唐詠絮、劉人豪／桃園報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，遭北檢起訴求刑28年6月。前台中市市政顧問蔡壁如日前請辭市府職務，外傳是要選民眾黨黨主席。對此，蔡壁如今（29）日在彰化參加張天府領御旨繞境大典時指出，從來沒有說過要選黨主席，並表示柯文哲的起訴書，「押人取供，就是要你入罪」。

▲▼ 蔡壁如 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蔡壁如指出，從來沒有說過要選黨主席，黨有黨的規定哦，柯文哲的任期基本上是到2026年的12月31號，中間如果發生什麼事情，黨部應該會有他的規劃，這應該要由黨部的黨章來做解釋，外面其實不需要去多加揣測，而且這些揣測都是造成黨內部的一個分裂分化，外面也不需要去見縫插針，對民眾黨所有的黨公職人員做這種鬥爭跟分化，也要譴責這樣子的行為跟媒體文化，黨有黨的制度，該怎麼做就怎麼做，此時此刻要選的是中央委員，而沒有黨主席的這個話題，也沒有副主席的這個話題。

蔡壁如表示，起訴書出來以後，相信不只是謝長廷先生，很多甚至聽到的綠營比較高層的，都覺得這一份起訴書實在是太蒼白無力，情緒用語太多，那再來就是沒有完全直接的證據，都是推敲引用，然後就從旁邊說怎麼樣，然後他就一定會怎麼樣，

蔡壁如認為，在法律面前呢其實大家是要講證據的，這份起訴書根本就是司法上很黑暗的一天，那這樣子一個押人取供，或者是就是要你入罪的態勢太明顯，這時候民眾黨需要是內部訴求團結，外部需要很多很多的朋友來支援，「朋友要多敵人要少」，這個時候是展現我們民眾黨團結的時候，也很感謝各方的朋友支援。

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