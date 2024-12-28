謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

▲總統府資政謝長廷。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，27日凌晨3點15分獲得台北地院法官裁定以3000萬元交保。對此，總統府資政謝長廷28日表示，就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人四月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

民進黨「謝系」過去極力支持民進黨與柯文哲合作，力拱參選台北市長，且諸多謝系幕僚在柯的第一任期也入府襄助獻策。身為謝系領袖的謝長廷28日則透過個人臉書表示，任何人把柯文哲的起訴文件看了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感。

不過，他也認為，就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人四月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

謝長廷指出，日本刑事起訴的定罪率相當高，都在九成以上，貪污罪起訴定定罪率更高達99.9%，幾乎是被起訴者必然判有罪，起訴內容有相當高的公信力。

謝長廷說，反之，台灣的犯罪起訴定罪率號稱80%，過去以來多靠票據犯、逃稅、酒駕、毒品等證據明確的案件拉高平均數，單就貪污犯罪而言，明顯偏低，尤其政治人物貪污罪部分，過去他當市長的時代，他記得才只有三成，這份起訴書算是符合當年台灣的司法標準，但距離理想還有很大的進步空間。

謝長廷說，最近法務單位公布一項資料說，最近十年貪污犯罪起訴定罪率也有七成，即使如此，三件有一件無罪公信力也值得檢討。在台灣有時被起訴並不是因為有罪，而是因為輿論認為有罪，所以製造輿論審判變成法廷鬥爭的重要一環，幾乎所有被告都會喊冤，有的真寃，有的假寃，社會都是半信半疑，結果是假寃佔便宜，真寃的倒霉。所以司法公信力低落，也是社會亂源之一。