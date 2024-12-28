　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

▲中華民國雙十國慶典禮，總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府資政謝長廷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，27日凌晨3點15分獲得台北地院法官裁定以3000萬元交保。對此，總統府資政謝長廷28日表示，就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人四月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

民進黨「謝系」過去極力支持民進黨與柯文哲合作，力拱參選台北市長，且諸多謝系幕僚在柯的第一任期也入府襄助獻策。身為謝系領袖的謝長廷28日則透過個人臉書表示，任何人把柯文哲的起訴文件看了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感。

不過，他也認為，就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人四月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

謝長廷指出，日本刑事起訴的定罪率相當高，都在九成以上，貪污罪起訴定定罪率更高達99.9%，幾乎是被起訴者必然判有罪，起訴內容有相當高的公信力。

謝長廷說，反之，台灣的犯罪起訴定罪率號稱80%，過去以來多靠票據犯、逃稅、酒駕、毒品等證據明確的案件拉高平均數，單就貪污犯罪而言，明顯偏低，尤其政治人物貪污罪部分，過去他當市長的時代，他記得才只有三成，這份起訴書算是符合當年台灣的司法標準，但距離理想還有很大的進步空間。

謝長廷說，最近法務單位公布一項資料說，最近十年貪污犯罪起訴定罪率也有七成，即使如此，三件有一件無罪公信力也值得檢討。在台灣有時被起訴並不是因為有罪，而是因為輿論認為有罪，所以製造輿論審判變成法廷鬥爭的重要一環，幾乎所有被告都會喊冤，有的真寃，有的假寃，社會都是半信半疑，結果是假寃佔便宜，真寃的倒霉。所以司法公信力低落，也是社會亂源之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起
五月天阿信：終於回台灣！　桃園2.5萬人對尬張惠妹
快訊／好冷！18縣市低溫特報
強烈冷氣團「最凍時刻到」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

2024中部8縣市青諮論壇！青年代表齊聚台中相互取經　激盪創意與創生浪潮

快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

邱垂正：禁對岸「涉台一把手」來台　嚴審「兩岸宗教交流」案

快訊／柯文哲交保北檢提抗告！高院「明早9:00公布結果」

蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠酬庸「無底線」：沒弊案就偷笑了

2024桃園創新草莓產業文化季　蘇俊賓：高品質創造競爭優勢

柯志恩也想補救財劃法？　黃捷揭：不敢替高雄伸張正義還選什麼市長

財劃法修正殃及打詐反毒社宅興建？　內政部：減弱對地方建設推動能力

防詐！內政部籲申請「地籍異動即時通」　劉世芳：第一時間掌握異動

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

2024中部8縣市青諮論壇！青年代表齊聚台中相互取經　激盪創意與創生浪潮

快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

邱垂正：禁對岸「涉台一把手」來台　嚴審「兩岸宗教交流」案

快訊／柯文哲交保北檢提抗告！高院「明早9:00公布結果」

蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠酬庸「無底線」：沒弊案就偷笑了

2024桃園創新草莓產業文化季　蘇俊賓：高品質創造競爭優勢

柯志恩也想補救財劃法？　黃捷揭：不敢替高雄伸張正義還選什麼市長

財劃法修正殃及打詐反毒社宅興建？　內政部：減弱對地方建設推動能力

防詐！內政部籲申請「地籍異動即時通」　劉世芳：第一時間掌握異動

高雄街頭警匪追逐！毒蟲拒檢逃逸「連撞4車」　1男1女棄車遭逮

俄羅斯車廠「神級越野休旅47年沒改款」！Lada再推Niva運動化新車型

大巨蛋周圍居民崩潰！「又開始震了」一堆人有感：不敢睡覺

超罕見「雙色龍蝦」現蹤！　捕獲率5千萬分之1

2025年2大財經關鍵字「川普、AI」　左右明年經濟

加拿大超模黛爾哈頓「一氧化碳中毒」離世！　疑因天冷暖氣故障

預售730萬起！Land Rover「限量40台超豪華性能休旅」預告1月登台

勇士暴露深度問題！　柯爾談手感結冰新援施洛德：他還在訓練營

日本政府擬研發AI　助民間加速自動駕駛

《傳說對決》BMG遇亂流挺住　「讓三追四」反打泰國晉級

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

團聚！羈押114天交保返家　柯文哲與陳佩琪吃飯照曝光

她轟應曉薇「隱匿雙重國籍」騙選民：3000萬議員薪水應全吐出

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

即／柯文哲交保北檢抗告！高院明早9:00公布結果

柯文哲要展開復仇？郭正亮曝最緊迫重點

柯文哲交保　法律人：無一刀畢命證據

2026台北市長民調　綠營推他差距最小

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

藍委電話被打爆、醫界反彈大　國民黨推老人免繳健保「急收手」

陳菊腦血管阻塞住院　陳其邁曝病況

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

65歲免繳健保惹議！國民黨急煞車　本會期不強推

謝立功：有人要讓黃珊珊復權

更多熱門

相關新聞

即／柯文哲交保北檢抗告！高院明早9:00公布結果

即／柯文哲交保北檢抗告！高院明早9:00公布結果

台北地檢署26日偵結京華城弊案，將民眾黨主席柯文哲以涉犯收賄、圖利等罪嫌起訴，台北地方法院裁定柯3000萬交保，事後北檢不服已提抗告。對此，高院稍早表示，此案目前進入最後階段，預計今（28日）深夜至明（29日）凌晨之間完成，會在明天早上9點公告裁定結果。

團聚！羈押114天交保返家　柯文哲與陳佩琪吃飯照曝光

團聚！羈押114天交保返家　柯文哲與陳佩琪吃飯照曝光

柯文哲轉榮譽主席？　民眾黨中央委員轟：狗屁理論！

柯文哲轉榮譽主席？　民眾黨中央委員轟：狗屁理論！

柯文哲仍在請假不能行使主席職權　民眾黨續以應變小組領導

柯文哲仍在請假不能行使主席職權　民眾黨續以應變小組領導

北檢不服柯文哲交保抗告　李彥秀：後續政治影響力不可小覷

北檢不服柯文哲交保抗告　李彥秀：後續政治影響力不可小覷

關鍵字：

法院柯文哲謝長廷司法公信力

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！

張惠妹才唱6首歌突喊「我累了」

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

趙露思被爆患上神經系統疾病

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已解除婚姻關係」

亞塞拜然航空墜機釀38死！普丁道歉了

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

「尼斯湖水怪」真相揭開！

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面