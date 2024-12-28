團聚！羈押114天交保返家　柯文哲與陳佩琪吃飯照曝光

▲民眾黨主席柯文哲以3000萬交保後，與妻子陳佩琪於家中用餐。（圖／翻攝自Instagram／民眾黨）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉弊遭北檢起訴求刑28.5年，昨日經北院裁定3000萬交保，並限制住居、出境、出海。今（28日）稍早民眾黨透過社群平台PO出柯文哲返家後與陳佩琪用餐的照片，並再度抨擊檢方以空洞臆測拼湊起訴書。

柯文哲因在京華城容積案與政治獻金假帳案中涉弊，遭北檢起訴求刑28.5年，北院昨凌晨裁定3000萬交保，並限制住居、出境、出海，檢方則在收到裁定書後，於昨日晚間向高院提出抗告，後續發展仍有變數。

民眾黨今天稍早在社群平台釋出柯文哲與陳佩琪用餐的照片，「柯文哲主席終於得以返家和陳佩琪團聚」，發文引用柯文哲昨日在家門口的談話，「至少沒有因為這個事件，讓我內心充滿仇恨，我還是相信用正面的力量，才能讓台灣社會變得更好」。

發文還提及，柯文哲返家時在家門口強調的，「感謝上蒼給我這個機會，反省自己的人生，我還是相信我不是圖利貪污、會違法的人，但是會遇到風風雨雨，表示我們人生還是有地方要檢討」，同時民眾黨也再次抨擊北檢政治追殺柯文哲長達4個月，檢方以空洞臆測拼湊起訴書。