新北汐止公車2乘客爆衝突！7旬翁遭踹下車頭撞地送醫　互告傷害

▲臉書社團有網友反映公車乘客發生肢體衝突，轄區警方強調依法究辦。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／新北報導

28日晚間22時許，新北市汐止區樟樹一路前公車站前發生民眾口角衝突，警方接獲公車乘客報案，指稱從北市南港昆陽站開往汐止社后地區的藍23號公車上兩名男子因在車內發生擦撞，行經該路段時下車互相推擠，期間魯莽的鄭男直接起腳把年長者陳男踹下公車，陳男頭部撞擊到路面當場意識模糊，經民眾緊急打119求救，將頭撞地板的陳男緊急送往汐止國泰醫院搶救，陳男目前仍在醫院觀察，雙方互控傷害，轄區社后所警方依規定受理。

汐止警方表示，28日22時28分獲報該輛公車上發生男子與老先生的口角肢體衝突，警網到場陳男（70歲）因頭部撞擊地板已經送醫治療觀察，衝突起因僅是因為到站下車時因推擠，雙方肢體發生碰撞，進而衍生口角與肢體衝突。

根據在場目擊者描述，陳姓長者遭鄭男從公車上直接踹下車，但陳姓長者倒地後就完全不動，當場嚇壞車上乘客，民眾打119請救護人員將陳男送往汐止國泰醫院治療，目前仍在醫院觀察。鄭男被警方帶回，他向喊冤說，衝突過程對方也動手，他也要對陳男提告傷害。警方則發文向北市公車處調取車上行車紀錄器釐清衝突發生過程，並將雙方依涉傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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