高雄輕軌又出事！小客車違規左轉　車屁股遭列車撞上開花

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌又出事！一輛自小客車昨（28）日晚間沿馬卡道路違規左轉，車尾遭運行中的輕軌列車撞擊，保險桿掉落，所幸現場無人受傷。警方表示，該小客車未依號誌指示左轉，依法舉發，並將依公共危險偵辦。

▲小客車違規左轉撞上運行中輕軌。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局於昨（28）日18時30分許接獲報案稱，在鼓山區馬卡道路與華安街口，36歲何男駕駛自小客車沿馬卡道路違規左轉華安街往西，與南向北運行之輕軌列車發生交通事故，現場無人受傷。

▲小客車違規左轉撞上運行中輕軌。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後迅速到場處置，駕駛雙方經檢測並未發現酒駕情形，輕軌車輛亦於事發後10分鐘內恢復正常通行。

經查該自小客車駕駛未依號誌指示左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款：不依標誌指示轉彎，最高可處新臺幣1800元罰鍰，警方依法舉發，詳細肇事原因仍須進一步調查釐清。

▲駕駛雙方經檢測並未發現酒駕情形，輕軌車輛事發後10分鐘內恢復正常通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

因輕軌屬於大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，警方亦依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌將何男函送高雄地檢署偵辦。