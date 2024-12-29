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17歲少年無照騎車闖國道！驚險畫面曝　遭逮辯「被導航誤導」

▲▼17歲少年無照騎車闖國道！驚險畫面曝　遭逮辯「被導航誤導」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲17歲少年無照騎車闖國道！驚險畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道10號西向25.6公里（國道10號里港路段）被民眾直擊竟有機車騎士騎上國道，只見男子穿梭外側、中線車道，畫面讓人看了捏了一把冷汗。國道警方獲報後上前攔停，並查出騎士為17歲無照駕駛，除依法製單舉發外，將他與機車帶下交流道，並通知家長帶回。

17歲林姓少年昨日15時許被人直擊騎車上國道，他一路從燕巢路段騎到里港交流道，穿梭外側、中線車道，險象環生。國道警方獲報後，上前將他攔停並禁止他騎車。

林姓少年聲稱，他是因跟隨導航而誤上國道，國道警除依法製單舉發，也將他與機車一起帶下交流道，並通知家長帶回。

▲▼17歲少年無照騎車闖國道！驚險畫面曝　遭逮辯「被導航誤導」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼17歲少年無照騎車闖國道，遭逮辯「被導航誤導」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼17歲少年無照騎車闖國道！驚險畫面曝　遭逮辯「被導航誤導」。（圖／記者賴文萱翻攝）

國道警呼籲，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定開罰，可處駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

另未領有駕駛執照駕駛機車，依同條例第 21 條第1項第1款規定開罰，處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

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