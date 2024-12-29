快訊／台中居酒屋瓦斯氣爆！玻璃、大門炸飛畫面曝　老闆輕度灼燒

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中市北屯區大連路一間居酒屋，今（29）日11時49分傳出瓦斯氣爆，現場有玻璃被炸飛掉滿地，瓦斯桶上焦黑，消防局派出27人到場，當時餐廳尚未開始營業，只有日本籍老闆跟少數員工在內，老闆輕度灼燒、嗆傷，詳細原因仍待調查釐清。

▲台中市北屯區大連路一間居酒屋發生氣爆 。（圖／記者許權毅攝，下同）

3樓住戶指出，事發時快嚇死，還以為是樓上的東西掉下來，看到一地碎玻璃，沒有看到火只有煙，嚇到下來看才知道氣爆，那時店裡面有人，應該是老闆跟員工，可能在前置作業。

