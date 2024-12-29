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敢打我女兒！小黃運將糾眾圍毆女婿逼下跪洗門風　警逮4人

記者張君豪／台北報導

12月29日北市大安區敦化南路一段巷弄內4輛計程車聚集包圍某家餐酒館，並與店內林姓股東（30歲）發生口角、肢體衝突，警方出動快打部隊到場處理，發現現場是劉姓父子與其他兩輛計程車司機到場圍毆餐酒館的林姓股東，原來是林男與劉姓司機（57歲）是岳婿關係，劉男不滿林男日前與女兒吵架後動手拉扯女兒，認為對方行為太誇張，才會糾眾找計程車司機同事到場要林男下跪洗門風，警方當場查扣甩棍等證物，並將雙方帶回查辦。

▲劉男父子糾眾包圍餐酒館並持甩棍教訓女婿遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲劉男父子糾眾包圍餐酒館並持甩棍教訓女婿，遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝，）

▲劉男父子糾眾包圍餐酒館並持甩棍教訓女婿遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：轄區敦化南路派出所於29日0時02分許接獲110勤指中心通報，敦化南路一段巷內有多輛人車聚集鬥毆糾紛，大安警方調派快速打擊部隊警力趕往查處，現場劉男（57歲）與其子（34歲）、王男（30歲）及李男（37歲）與被害人林男（30歲）在場。

警方調查，劉父與林男為岳婿關係，因不滿林男日前與他女兒在汐止住處發生口角衝突，林男盛怒之餘動手拉扯女兒，劉男自覺家人受辱，因此邀約兒子及計程車行的同事王男、李男一同找林男理論，劉男等人當場以拳腳及甩棍痛毆林男，並要林男下跪洗門風，林男等到大批警力到場化解衝突場面後，表示遭對方恐嚇傷害。

▲劉男父子糾眾包圍餐酒館並持甩棍教訓女婿遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

警方於現場查扣甩棍1支，並將動手的劉姓父子等4人帶回查辦，警詢後將劉姓父子、王男、李男等四人依妨害秩序、恐嚇罪嫌移送台北地檢偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題。

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