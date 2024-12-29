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26歲帥學霸槍殺健保CEO　竟成「保險業出氣筒」民眾上街力挺

▲▼ 曼喬尼（Luigi Mangione）涉嫌槍殺聯合健保CEO湯普森（Brian Thompson） 。（圖／路透）

▲曼喬尼（Luigi Mangione）涉嫌槍殺聯合健保CEO湯普森（Brian Thompson）。（圖／路透）

文／中央社

美國健康保險費用高昂，業者追逐獲利，保戶理賠遭刁難，社會觀感普遍不佳。26歲的曼吉昂涉嫌槍殺聯合健康保險公司執行長湯普森的案件近期在紐約開庭，在年輕世代眼中，案件成了對保險業的出氣筒。

曼吉昂（Luigi Mangione）涉嫌4日在曼哈頓中城一間飯店大門前，槍殺聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）。逃亡多日後，9日於賓州阿爾圖那市（Altoona）逮捕，19日引渡至曼哈頓出庭。

年輕凶嫌身分曝光後，美國社群平台掀起英雄式熱潮，紐約街頭出現支持群眾，法庭審訊也有年輕支持者現身。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）等人公開強調「曼吉昂不是英雄」，主流媒體除報導開庭，多不願觸碰敏感的網路風向。50歲遭槍擊的湯普森是父親與丈夫，但美國社會對千瘡百孔的健保漏洞與保險公司獲利的關注，遠高於對受害者與家屬們的同情。

▲▼曼喬尼（Luigi Mangione）涉嫌槍殺聯合健保CEO湯普森（Brian Thompson）被捕。（圖／翻攝X）

▲曼喬尼涉案被捕。（圖／翻攝X，下同）

美聯社（AP）引述芝加哥大學全美意見研究中心（NORC at the University of Chicago）的調查，10名美國成年人中有8人認為兇手犯行是件大事，但僅需負中等責任。當中7人認為保險業者拒絕提供保戶的需要或業者獲利，也需承擔案件的中等責任。

媒體報導，案發現場發現的彈殼刻有「拒絕、防衛、作廢」（deny, defend, depose）字眼，成為網路貼圖與示威者的關鍵字，並掀起如何解讀的熱潮；一本保險業名著「延遲、拒絕、防衛」（Delay, Deny, Defend）也再度成為暢銷書。

美國經歷疫情的年輕世代，面臨保費高漲，投保無門與業者不支付醫療支出等困難挑戰，對槍擊案特別有感。

芝加哥大學全美意見研究中心調查指出，18至29歲的年輕世代，10人中有7人認為保險公司因拒絕支付受保者醫療支出而獲利，是攸關事件的重要因素或需要承擔中等責任。僅有4人認為兇手需負主要責任，遠低於30歲以上成年人的看法。

▲▼曼喬尼（Luigi Mangione）涉嫌槍殺聯合健保CEO湯普森（Brian Thompson）被捕。（圖／翻攝X）

曼吉昂長期受背痛困擾，曾因下背脊椎移位進行固定手術，聯合健康保險公司已說明他不是保戶，但為何選擇湯普森為行兇對象至今未公開，得待正式開庭才能釐清。

美國醫療保險費用昂貴至今仍難以覆蓋全數民眾，雇主為員工購買保險外，聯邦政府提供65歲以上長者聯邦醫療保險（Medicare）與低收入民眾的醫療補助（Medicaid）。

被稱為歐巴馬健保（Obamacare）的「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA）2014年上路後，約有3000萬人納保，不過共和黨執政州長期反對，美國總統當選人川普（Donald Trump）在其第一個總統任期內沒有廢除，未來如何處理是關注焦點。

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