　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025年「4生肖」財運旺爆！　天鉞星加持

。（示意圖／翻攝pixabay）

▲2025年「4生肖」財運旺爆。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

2025即將到來，新的一年中想要財運亨通，少不了吉星助陣。紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，紫微斗數中的「天鉞星」是一個特別的存在，它特質是與人際互動和貴人有關，但更強調高層次的支持與權威人物的幫助，具有「助力解困」的特性，能夠帶動以下4類生肖的財運。

●生肖雞

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2024年臘月，天鉞星位於生肖雞的人身上，使得在形象與氣場方面特別具有說服力。而天鉞星的能量也意味著，在面對財務瓶頸或重要選擇時，能獲得來自外界的實質幫助，因此這段時間，可以嘗試針對當下的財務需求，尋找那些能提供實際解決方案的資源。專注於展現價值與專業，並從長遠規劃的角度思考，如何將當下的貴人機遇化為可持續的財富基礎，才是掌握天鉞星在臘月時帶來的財運發展的關鍵。

●生肖牛

2024年臘月，天鉞星對於生肖牛的人來說象徵著高層次助力與解困的力量。財務運勢在這段時間能因貴人相助、專業建議或策略調整而出現顯著提升。這是一個適合與財務顧問、投資專家或具有豐富經驗的前輩深入交流的時機，透過他們的指導，可以發現更有效的資金管理方式，或是拓展現有資金的運用效率。其次，也代表有機會透過權威人士或特殊資源獲得財務上的突破。對於經營個人業務的人而言，是與大型機構或資本方合作的好時機。

●生肖羊

2024年臘月，天鉞星對於生肖羊的人而言，更強調如何通過心境的調整、資源的分配以及智慧的運用來提升財祿的表現。可以利用這段時間深入學習與財務管理相關的知識，或者參加能拓展視野的課程。當你的觀念更加開闊時，會更容易捕捉到潛在的財務機會。這段時間與那些具有智慧和經驗的人交流，將對財運帶來幫助。這不僅有助於解決目前的困惑，還可能啟發你對資金運用的創新思路。這段時間的關鍵在於，保持正向的心態，主動尋求資源與建議，並在財務決策上保持開放與靈活，才能真正發揮天鉞星的財祿效應，為未來的財務穩定奠定基礎。

●生肖豬

2024年臘月，天鉞星對於生肖豬的人而言，來自伴侶的幫助對財運發展能起到非常重要的作用。此時伴侶會在實際行動或資源提供上給予關鍵性的幫助，尤其當你面對困難或需要突破時，伴侶能成為你的後盾，提供穩定的支持。這段時間，你可以主動與伴侶討論共同的理財目標，讓雙方的合作更加緊密且具體。此外，即使單身，這段時間也有機會通過合作或密切關係、建立財務上的突破，例如與信任的同事或朋友共同投資、開發新項目等。

延伸閱讀
日民眾網購商品驚見可食用「爆米花」緩衝材　他直呼：真是天才
兒子媳婦窩在家啃老…她轟出門竟被撂狠話「讓你自生自滅」　婆婆狠嗆：沒本事
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨發聲
趙露思爆患重病！　「無法說話、行走」
郭富城出意外「踩空跌落舞台」！　驚悚畫面曝光
柯文哲探望住院父都在哭！　柯媽心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025年「4生肖」財運旺爆！　天鉞星加持

無辜建中生「沒吃麥當勞」卻被公審　父母緊急辦帳號留言求刪

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

建中生吃麥當勞被網暴！學長嗆「醫學系封殺」他們刪文鎖帳號

「長者免繳保費」違背健保精神　石崇良憂心：恐成另一種負擔

陳菊流感又腦血管阻塞！醫曝2症狀關聯：急症發生是平時的6倍

《親子天下》拋重訊　停止紙本發行

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

大廚張朝傑超有愛　募資150萬元年菜贈弱勢家庭

搶先掌握臺北市114年新政！守護市民健康、開拓青年國際視野、打造永續旅宿環境

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

2025年「4生肖」財運旺爆！　天鉞星加持

無辜建中生「沒吃麥當勞」卻被公審　父母緊急辦帳號留言求刪

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

建中生吃麥當勞被網暴！學長嗆「醫學系封殺」他們刪文鎖帳號

「長者免繳保費」違背健保精神　石崇良憂心：恐成另一種負擔

陳菊流感又腦血管阻塞！醫曝2症狀關聯：急症發生是平時的6倍

《親子天下》拋重訊　停止紙本發行

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

大廚張朝傑超有愛　募資150萬元年菜贈弱勢家庭

搶先掌握臺北市114年新政！守護市民健康、開拓青年國際視野、打造永續旅宿環境

《傳說對決》主播賽評「AIC四強預測」一次看　喊話BMG：平常心就好

18歲女大生凌晨撞阿嬤慘摔！恐怖行車紀錄器畫面曝光

她做蛋糕請親友吃「3死3住院」！丈夫3月前才中毒亡　警要挖屍查真相

《傳說對決》GCS最後希望BMG賽前訪　認「BAC太強很難打」

2025年「4生肖」財運旺爆！　天鉞星加持

客機疑遭俄軍飛彈擊落　亞塞拜然航空：通往俄羅斯7城市班機全停飛

AI助攻！　全球智慧型手機購買意願上升

柯文哲出來以後展開復仇？郭正亮曝「最緊迫重點」：不至於啦

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

美媒：鴻海投資全球「減少依賴中國」　為川普關稅做準備

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

生活熱門新聞

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

2025年「4生肖」財運旺爆！

藍白推「長者免繳健保費」　石崇良憂心

陳子豪轉隊味全龍　原應援曲「炸裂舞」創作者獻祝福

整理168頁起訴書！翟神愣：沒了，證據就這樣

文化幣元旦8點發放　3步驟領取看這裡

柯文哲檔案用上諭命名！醫曝「2011年信件」

更多熱門

相關新聞

1年半不換洗澡水　櫻花妹稱能抑制細菌

1年半不換洗澡水　櫻花妹稱能抑制細菌

洗澡水多久換一次正常？日本富士台美女主播山崎夕貴先前透露「兩天更換一次洗澡水」，已引發討論，未料一名自詡為「健康傳道師」的日本女網友，竟透露自家洗澡水已經使用「1年半」，水甚至發黑還充滿雜質，但她卻認為這是日本民間療法，能夠抑制細菌。

想辭職不敢講　男砍4根手指：無法工作了

想辭職不敢講　男砍4根手指：無法工作了

日網購驚見「爆米花」緩衝材　他直呼天才

日網購驚見「爆米花」緩衝材　他直呼天才

北捷推「年末限定1服務」超貼心

北捷推「年末限定1服務」超貼心

日消防局長官「代下屬值班」竟遭懲處

日消防局長官「代下屬值班」竟遭懲處

關鍵字：

周刊王生肖天鉞星姚本軍

讀者迴響

熱門新聞

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

金秀賢奪大賞「放閃金智媛」　害羞表情全被拍

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

直擊／郭富城出意外「踩空失足跌落舞台」！

比柯文哲晚3小時　應曉薇疑有「兩本護照」

好冷「勃起功能變差」！醫曝關鍵：很多人吃壯陽藥也沒用

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面