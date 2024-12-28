2025年「4生肖」財運旺爆！　天鉞星加持

▲2025年「4生肖」財運旺爆。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

2025即將到來，新的一年中想要財運亨通，少不了吉星助陣。紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，紫微斗數中的「天鉞星」是一個特別的存在，它特質是與人際互動和貴人有關，但更強調高層次的支持與權威人物的幫助，具有「助力解困」的特性，能夠帶動以下4類生肖的財運。

●生肖雞

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在2024年臘月，天鉞星位於生肖雞的人身上，使得在形象與氣場方面特別具有說服力。而天鉞星的能量也意味著，在面對財務瓶頸或重要選擇時，能獲得來自外界的實質幫助，因此這段時間，可以嘗試針對當下的財務需求，尋找那些能提供實際解決方案的資源。專注於展現價值與專業，並從長遠規劃的角度思考，如何將當下的貴人機遇化為可持續的財富基礎，才是掌握天鉞星在臘月時帶來的財運發展的關鍵。

●生肖牛

2024年臘月，天鉞星對於生肖牛的人來說象徵著高層次助力與解困的力量。財務運勢在這段時間能因貴人相助、專業建議或策略調整而出現顯著提升。這是一個適合與財務顧問、投資專家或具有豐富經驗的前輩深入交流的時機，透過他們的指導，可以發現更有效的資金管理方式，或是拓展現有資金的運用效率。其次，也代表有機會透過權威人士或特殊資源獲得財務上的突破。對於經營個人業務的人而言，是與大型機構或資本方合作的好時機。

●生肖羊

2024年臘月，天鉞星對於生肖羊的人而言，更強調如何通過心境的調整、資源的分配以及智慧的運用來提升財祿的表現。可以利用這段時間深入學習與財務管理相關的知識，或者參加能拓展視野的課程。當你的觀念更加開闊時，會更容易捕捉到潛在的財務機會。這段時間與那些具有智慧和經驗的人交流，將對財運帶來幫助。這不僅有助於解決目前的困惑，還可能啟發你對資金運用的創新思路。這段時間的關鍵在於，保持正向的心態，主動尋求資源與建議，並在財務決策上保持開放與靈活，才能真正發揮天鉞星的財祿效應，為未來的財務穩定奠定基礎。

●生肖豬

2024年臘月，天鉞星對於生肖豬的人而言，來自伴侶的幫助對財運發展能起到非常重要的作用。此時伴侶會在實際行動或資源提供上給予關鍵性的幫助，尤其當你面對困難或需要突破時，伴侶能成為你的後盾，提供穩定的支持。這段時間，你可以主動與伴侶討論共同的理財目標，讓雙方的合作更加緊密且具體。此外，即使單身，這段時間也有機會通過合作或密切關係、建立財務上的突破，例如與信任的同事或朋友共同投資、開發新項目等。

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