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2024客庄找茶文化季　蘇俊賓邀請民眾體驗桃園茶美好

▲2024客庄找茶文化季　

▲臺灣客家茶文化館舉辦「藏茶」，副市長蘇俊賓(右一)邀請民眾體驗桃園茶美好。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓8日出席2024客庄找茶文化季－客茶館館慶活動表示，桃園茶品質良好，品茶不僅只是味覺的享受，更可藉此感受茶文化的深厚歷史。市府將持續與臺灣客家茶文化館合作推動「茶文化展示」與「茶產業體驗」，讓更多人看到桃園的美、感受桃園茶所帶來的絕佳體驗。

蘇俊賓提到，桃園知名的茶葉囊括了桃映紅茶、高山茶及東方美人茶等，茶葉改良場也設在桃園，桃園的茶品量能、實力皆十分充足。臺灣客家茶文化館是桃園在地茶產業行銷的關鍵，市府與館方將持續舉辦多元的宣傳活動，強化桃園茶品牌的行銷及推廣。

▲2024客庄找茶文化季　

▲左起：福爾摩沙公司董事長周文裕、副市長蘇俊賓、市議員楊朝偉於臺灣客家茶文化館起「藏茶」。

蘇俊賓強調，茶不僅是飲品，其中也蘊含了文化，甚至是生活的態度，臺灣客家茶文化館十分用心地將各國茶文化匯聚於此，開館兩年來已經吸引近45萬人次的觀光人潮，未來市府客家局、農業局、文化局以及環保局等，也將透過跨局處的合作，一同將桃園的茶文化、茶產業、茶生活發揚光大，

本次臺灣客家茶文化館舉辦的「藏茶」，是將今年度的點點滴滴及來年的期許記錄下來，將故事藏於茶葉中封存，類似於時光膠囊，將來開啟封存的茶葉時，能夠憶起當年的心情與想法。蘇俊賓也與在場人員一同進行藏茶，並寫下「好山好水好文化、美景美地美人茶」落款，將這份美好珍藏下來

客家事務局表示，市府串聯龍潭區公所、周邊社區、在地企業及地方創生團體等，自今年11月20日至12月15日推出一系列精彩活動，包含龍潭區公所舉辦的「千人健走」、連結周邊社區發展協會與創生團隊辦理「找茶小旅行」的聯合行銷，並特別邀請桃園熱門觀光旅遊景點-小人國主題樂園針對龍潭及周邊地區居民提供11月的限定優惠，期盼營造桃園浪漫台三線與大龍門旅遊廊帶上客庄亮點品牌，讓市民朋友透過健行、旅遊放鬆身心的同時，也能來到客茶館欣賞周遭茶園風光，帶動地方產業經濟與人潮觀光。

包括市議員楊朝偉、市府客家局專委黃泓家、臺灣客家茶文化館館長徐榮俊、福爾摩沙公司董事長周文裕等均一同出席。

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