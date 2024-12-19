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行政院推親海政策　桃園副市長蘇俊賓籲正視海洋廢源頭管理

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對討論「海洋有愛，親海無礙」政策提出建議。（圖／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對討論「海洋有愛，親海無礙」政策提出建議。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（19）日針對「海洋有愛，親海無礙」政策與促進全民親海文化提出討論，桃園市副市長蘇俊賓在會中提出包括應對海洋廢棄物源頭減量與水域安全標準提出建議，希望應以跨部會合作與科學化手段，才能有效提升政策實效。

蘇俊賓在會中指出，過往台灣對於海域管理主要為管制思維，支持海洋委員會近年推動親海文化，台灣雖有豐沛海洋資源，對於親海文化卻相當不友善，主要癥結為海岸環境品質與水域安全管理缺乏整合思維。

蘇俊賓提及，環境部雖多次對外宣布，海岸垃圾量調查推估值逐年下降，台灣海岸垃圾量從2019年的2294噸，逐年降低至2023年的940噸，到今年第三季更降至686噸，表明上台灣海岸越來越乾淨、垃圾量越來越少，但這樣的調查結果與地方政府、民間參與的海岸清潔志工的觀察有顯著的落差。

蘇俊賓表示，以桃園為例，執行淨灘所清運廢棄物逐年上升，以2019年統計為基礎，當年桃園清運出約130噸廢棄物，但到去年，全年高達442噸，今年預計將增至480噸，這樣的趨勢，與海委會海洋保育網的全國統計資料相符，全國清理的數據從2022年的1756噸到今年已經增加到7765噸。簡言之，我們的海岸廢棄物不是變少，各個管理單位、民間單位協力，提高淨灘的能量。環境部公佈的海岸廢棄物推估量，應該與淨灘清運量一起看，才是真實情況。

蘇俊賓認為，從逐年大量增加的清運量可以判斷，海岸廢棄物的「源頭管理」並未見成效，只能靠末端大量彌補作為，以桃園部分的海岸線為例，兩週沒有淨灘，就有顯著的海廢堆積在海岸，源頭沒有管理，末端的維護將耗費極大的人力物力。

蘇俊賓強調，這並非海委會一個單位有能力解決，海洋廢棄物跨縣市也跨區域，政院應該跨部會正視此問題，從歷年來海廢成分調查顯示，台灣最高比例為漁業廢棄物與膠筏保麗龍及各項民生塑膠製品，這些都與源頭管理政策息息相關，政院應協調海委會、環境部、農業部針對海洋廢棄物的源頭管理訂定更積極的輔導與管理作為，除了落實限塑政策，許多國家都已禁用的保麗龍漁具等漁業廢棄物的管理與健全漁業廢棄物的回收體系，對於提升海岸環境品質才有幫助。

針對與會相關建議，行政院長卓榮泰指示環境部、農業部及海委會積極整合，加速推動海廢溯源與源頭減量計畫，強調應從減少垃圾生成與改善現況雙管齊下。海洋委員會主委管碧玲指出，未來將擴增海域監測點位，透過即時海象資訊與分級指引，提供科學化分析，未來也將加強宣傳，提供水域安全建議。

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