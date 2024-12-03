桃園市遭交通部長點名參加下週記者會　蘇俊賓：部長化身為訓導主任？

▲針對交通部長陳世楷今天在交通部記者會上點名桃園市，將邀請下周參加交通部記者會，副市長蘇俊賓認為部長化身為訓導主任?。（資料照／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對交通部長陳世凱今（3）日在今年最後一場道安記者會點名桃園市即便參加行政院道安會報，改善狀況仍較差，將邀請下週參加交通部記者會；對此，桃園市副市長蘇俊賓稍早在臉書上回擊，中央和地方，不是應該共同合作一起面對需要加強課題嗎？怎麼部長化身為訓導主任了？好歹也看一看最新的數據，再來比較各都狀況才是正辦。

交通部長陳世凱今天主持最後一場道安記者會，會中指出，桃園市交通死亡人數全國最高，增加47人，儘管到中央參加道安會報，交通部也派員到地方開會，狀況還是不太好，下週將先邀請來交通部開記者會，也檢視計畫是否有問題。

桃園市副市長蘇俊賓稍早在臉書上指出，道路交通安全的改善問題的原因和解決的方法很多元，地方政府的職責就是儘量把有限的資源做最有效益的分配交通安全的統計有不同的面向，有些我們比過去進步，但也有比過去退步的項目和區域，這些都是我們隨時在盯著的數字。

蘇俊賓認為，桃園沿海地區的A1事故的確是我們關注到需要加強的地方，這陣子的投入，在上個月最新的統計，我們也有了一定的成效。今年11月A1類事故人數及較去年同期比較：桃園市計11人（減少6人、-35.3%），警政署都有相關統計，部長不難調得到。

▲針對交通部長陳世楷今天在交通部記者會上點名桃園市，蘇俊賓在臉書上提出回擊。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

此外，我們非常感謝也歡迎交通部長官關心地方政府的交通安全，也期待在不同的交通面向的指標中持平的來看待各個地方需要加強和改善之處，至於部長對外強調，「桃園即便參加行政院道安會報，改善狀況仍較差，將邀請下週參加交通部記者會。」這真的是讓我很不解的說法和做法，這樣的心態，真的適合嗎？中央和地方，不是應該共同合作一起面對需要加強的課題嗎？至少卓榮泰院長一直讓我有這樣的感覺怎麼一轉身，部長化身為訓導主任了？

蘇俊賓強調，針對某個區間的某個指標的數字呈現，「要求參加記者會」來當作地方政府溝通的處置的方式？這樣如何解決問題？這真的不是解決問題的方法啊，地方與中央政府是合作解決問題的單位各有職責，互相補位來共同解決問題才是正辦，誰也不是誰的訓導主任。專業的部長大人，如果真的是訓導主任好歹也看一看最新的數據吧，相信幕僚也不會建議部長，下週改另外邀請其他縣市代表到交通部開記者會。這樣做，真的是沒有意義的，每個縣市的難題和環境不一樣，再次提醒，共同想方設法找出答案解決問題才是正辦。