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2024三安環保聖誕節　蘇俊賓：逾7000個回收鐵鋁罐打造聖誕樹

▲2024三安環保聖誕節

▲2024三安環保聖誕節，由逾7000個回收罐打造聖誕樹。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區三安社區發展協會、21日晚間舉行「2024三安環保聖誕節」活動。副市長蘇俊賓表示，三安社區發展協會夥伴，繼去年共同製做6公尺高回收寶特瓶聖誕樹後，今(113)年更進一步打造高達7公尺、使用超過7,000個回收鐵鋁罐的環保聖誕樹，要將這項支持環保的傳統一直延續下去。

蘇副市長說，這次參與的社區從原本平鎮區華安里、新安里與東安里的志工外，今年增加了獅子林社區發展協會、忠貞社區發展協會、建安社區發展協會、中壢北區扶輪社、桃園市平鎮家長會長協會等更多夥伴一同共襄盛舉，志工參與人數創新高。

▲2024三安環保聖誕節

他也在10月份社區共創的過程中參與，一同與志工們製做環保聖誕樹。而延續去年與社區互動的傳統，今年他也將繼續繪製三安社區聖誕樹點燈的美麗影像，記錄這令人感動的畫面。

三安社區發展協會理事長劉宜俤說，今年適逢協會10週年慶，社區也在今年獲得衛福部「社區金點獎」，這歸功於所有社區志工的齊心努力與用心服務，未來希望社區夥伴一起讓這份熱情延續下去，繼續守護三安社區，讓三安社區越來越好。

今日社子埤塘音樂文創市集活動，由平鎮區三安社區發展協會主辦，活動從早上10點到晚上8點半，結合環保創意聖誕樹繪畫比賽、文創市集、DIY親子手作活動、社區客家展演及在地樂團表演。晚間並由蘇副市長及貴賓共同為環保聖誕樹點燈，並頒發繪畫寫生比賽得獎獎項。

包括立法委員呂玉玲、市議員王珮毓、舒翠玲、陳韋曄、劉仁照、市府平鎮區長蕭巧如、桃園市平鎮區社區發展協會聯誼會總會長劉宜俤等均一同出席。

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