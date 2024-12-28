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建中校友宴菜單風波還沒完！存證信函寄「不小盟」索賠13萬

▲▼高中英聽測驗，英聽測驗，英聽二試。（圖／記者許敏溶攝）

▲建中校友會舉行重聚活動，卻爆出物化女性等狀況。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

建中46屆校友重聚宴菜單名引發性平爭議，曾發文批評此事的「不會教小孩行動聯盟」收到存證信函，信裡指批評菜單不妥的文章違反個資法，被要求寫澄清文及賠錢。

北市建國中學第46屆校友，日前舉行畢業30年慶祝活動晚宴菜單，菜單名出現「香鮑佐蘿莉」「綠白制服趴」「韓國妹子軟綿綿」等菜名，此外會場布置人形立牌有穿著綠色、黃色制服配上高跟鞋女性，遭疑影射其他女校學生。

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事件發酵後籌備委員會挨批毫無性別意識、物化女性；後低調道歉稱虛心接受、深刻檢討；不過又被爆出「不會教小孩行動聯盟」（不小盟）收到存證信函，指出常務監事諶淑婷批評菜單文章違法個資法，要求她在臉書貼澄清文30天並賠償新台幣13萬元。

諶淑婷臉書貼文表示，12月20日她於臉書貼文，評論建中第46屆畢業30年慶祝活動晚宴菜單，涉及性平意識一事，後於留言貼出該活動公開籌備網站中「活動、晚宴及熱心志工團」名單截圖附文字「大家如果認識這些熱心志工團，可以建議來不小盟上課」等，實因該菜單事先已公告在該籌備網站中，她認為該志工團應可事先得知菜單內容。感謝該志工群13人來函指出其「並非系菜單爭議事件之統籌人員。對於場地佈置及菜單應如何命名等均與本律師當事人無涉」。

諶淑婷臉書貼文指出，她肯定建中校方曾指「菜單爭議事件」其實是最好的性平教育機會，也相信籌備委員會所說「虛心接受、深刻檢討」。她對該志工群無誹謗之意，更未曾欲損害其名譽及個資，如非該「活動、晚宴及熱心志工團」部分成員來函，她不會知道志工群無涉於晚宴菜色命名方式。

諶淑婷臉書貼文說，之所以推薦志工團參加「性平不小室」是為推廣性平教育，文章中曾提及「性平行動曆」雖提供募資連結折扣碼，但她未獲利一分一毫，所做一切都是為了推廣性平教育、不會把性別歧視當成低級笑話，未有利用志工團名單為己牟利之意，自然更無損害名譽、獲取不法商業利益等行為。

粉專「單親媽媽和她的小孩」批評寄存證信函給不小盟根本是「秀下限」，網友留言「責任推得一乾二淨，菜單跟立牌不屬於籌備小組負責，那是誰負責？被批評就興訟告人？這不是社會可受公評之事嗎？」「不只性平教育要補課，公民教育也需要再加強了」「性別平等的落實還有好長一段路要走」「所以這群人根本就沒有反省」。

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