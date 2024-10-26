蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼的光芒」

▲行政院副院長鄭麗君、副總統蕭美琴、民進黨秘書長林右昌參加同志大遊行。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

第22屆「台灣同志遊行」今（26日）下午登場，民進黨也未缺席，包含副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君與民進黨秘書長林右昌都到場，蕭美琴致詞時表示，支持性平的這股力量越來越大，台灣在大家共同努力下，也有非常耀眼的成就，台灣天空上的彩虹，已經成為世界最耀眼的一道光芒。

今年同志大遊行以「邁向共融，交織共生」為主題，反映社會對於多元共生的期盼與認同。民進黨指出，參與亞洲最大的同志遊行盛會，是表達長期以來對LGBT+的支持。民進黨今年的標語是「民主‧多元‧共融 DPP挺妳/你做自己」，這不只是一句口號，更是對台灣社會的承諾。

蕭美琴致詞時表示，非常高興今天可以跟支持台灣進步、性平的夥伴再次來到街上，展現台灣進步價值的驕傲，記得二十年前參加一開始的性平以及同志大遊行，當時只有幾百個人，這麼多年來，有挫折也有進步，支持性平的這股力量越來越大。

蕭美琴指出，台灣在大家共同努力下，也有非常耀眼的成就，台灣天空上的彩虹，已經成為世界最耀眼的一道光芒，我們以此為傲，大家繼續努力讓社會更進步、讓多元價值更共榮，讓大家一起努力，台灣會更美好。

林右昌則表示，今天是一年一度同志大遊行活動，從2015年開放政黨參與以來，民進黨從來沒有缺席。他強調，民進黨堅持平權的理念與價值，一直以來都在努力著，2019年完成了同志婚姻平權法制工作，接下來也會跟所有黨公職，持續在平權議題上為大家發聲努力。