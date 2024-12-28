傳威廉凱特「已為登基做準備」　知情人士曝：暴風雨前的平靜

▲英國威廉王儲和凱特王妃據傳已開始為成為國王和王后提前做準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國王儲威廉在妻子凱特王妃抗癌成功，宣布康復後，目前正逐漸回歸公務。王室傳記作者史密斯（Sally Bedell Smith）形容，接下了更多責任的威廉王儲，如今正在經歷「暴風雨前的平靜」，而他與凱特王妃已開始為將來要成為國王與王后提早進行準備。

據《紐約郵報》報導，威廉和凱特的2024年過得相當艱難。今年1月，42歲的凱特在接受計劃中的腹部手術時，被診斷罹患癌症，令威廉王儲夫婦的生活一夕陷入困境。隨後，凱特選擇遠離公眾視線，並花費大量時間在家中接受治療。為此，威廉也減少了外界的活動安排，將更多時間投入家庭生活。

如今，隨著凱特在治療後宣布康復，他們2人也逐步回歸公務，並接受了更多王室責任。王室傳記作者史密斯透露，查爾斯三世患癌後，為了接受治療不得不減少行程與活動，使威廉被迫分擔更多重要職責，而這也加速了他與凱特的接班計畫，「威廉和凱特比預期更早地為未來的角色進行準備。」

史密斯用「暴風雨前的寧靜」來形容當前的情況，表示威廉和凱特「即將接任人生中最重要的職責」。她指出，「凱特的健康當然是首要考量，但這也讓每個人有機會退一步，思考當下真正重要的是什麼。」消息人士透露，自查爾斯三世在2023年5月加冕後，英國王室就啟動了繼任準備計劃，並於今年初加快執行進度，反映出王室對未來過渡的謹慎態度。