監獄淪炮房！女警難忍慾火「和囚犯牢中激戰」　他炫耀香艷床照慘了

▲倫敦旺茲沃斯監獄女獄警阿布瑞尤6月才被爆與囚犯調情後辭職，如今北安普敦郡的五井監獄又傳出有女獄警與囚犯發生性行為。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國北安普敦郡的五井監獄（HMP Five Wells）再次爆發醜聞，一名女獄警因涉嫌與囚犯發生性行為，目前已被警方逮捕並遭停職。這座由私人保全公司G4S所經營的C級監獄，此前已因獄中存在毒品網絡而備受爭議。如今，女獄警與囚犯發生不倫關係的事件傳出後，進一步引發外界對監獄管理的嚴重質疑。

據《太陽報》報導，五井監獄一名囚犯最近與監獄外的朋友分享影片，顯示獄中一名女警對一名身材魁梧、帶有紋身的男囚犯進行猥褻行為，2人還在牢內發生性關係。這段影片曝光後瞬間引起廣泛關注，涉事女警隨即被勒令停職並遭警方逮捕，而男囚犯則被轉移至其他監獄服刑。

報導稱，這起醜聞加劇了外界對五井監獄的信任危機，因為這座關押著1700名男囚犯的監獄，在今年1月的突擊檢查中，才剛被揭露獄內存在廣泛的毒品網絡，引發北安普敦郡警方和監獄管理部門的深入調查。如今，五井監獄再曝不倫行為，凸顯了監獄內部管理的嚴重缺陷。

事實上，英國的監獄管理體系長期存在漏洞。今年6月，倫敦旺茲沃斯監獄（Wandsworth）也曾流出類似影片，顯示女獄警阿布瑞尤（Linda de Sousa Abreu）與一名囚犯調情。事後，阿布瑞尤承認自己在執行公職時行為不當，並引咎辭職。這名女獄警將在下個月被判刑。