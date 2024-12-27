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快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

▲▼ 麥當勞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲針對工讀生遭主管性侵一事，麥當勞發出最新聲明。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蕭筠／台北報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，期間遭李性男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生，事件曝光後引發社會熱議。麥當勞今（27）日二度發聲並道歉表示：「台灣麥當勞會改進，做得更好。」同步澄清針對此案件沒有刻意降級包庇之情事。

麥當勞最新聲明如下：

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台灣麥當勞會改進，做得更好。

「以人為本」是台灣麥當勞最重要的核心價值，為員工打造安全的職場，也一直是我們的心願。

然而，在這次事件上，我們沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延。在此，台灣麥當勞對被害人及家屬，致上最誠摯的歉意；對於辜負社會大眾的高度期待，我們深感抱歉。

為了維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，我們會在制度上深切檢討。除了既有的電子申訴管道外，我們也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師，與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線，及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。

同時，落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，提供即時且必要的協助。持續進行禁止職場不法侵害相關教育訓練，更要積極鼓勵員工參與及發聲，強化職場環境的安全。

關於外界部分誤解，亦在此澄清：被害人於今年3月3日向警方報案遭受性侵，並於3月25日向麥當勞提出性騷擾之申訴；我們隨即針對性騷擾立案調查，調查成立後立即解僱。性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係乙事，純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇之情事。

提供員工、消費者、社會大眾一個安全、安心、安定的環境，台灣麥當勞責無旁貸；謹在此重申，我們鼓勵員工隨時發聲並表達意見，絕不容忍職場霸凌及不法侵害，對加害者絕不寬貸，並將追訴到底。

此次事件，我們讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進、以及做得更好的機會。我們承諾，一定會落實前面各項措施，避免憾事再度發生，以不負社會大眾的支持與期待。

整起事件由該少女母親在Threads發文曝光，內文直指「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症偷偷去看醫生，女兒最終選擇離職並報警，也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管。

少女母親表示，女兒跟她說李姓主管知道監視器死角在哪，每次下班就把她拖到死角性侵，而女兒報警提告並且從麥當勞離職後，李姓主管還打電話騷擾，並對女兒說「我是富二代，妳告不贏」。

昨（26）日家屬已委任律師發出最新聲明表示：「本案已進入偵查階段，被害人家屬甫痛失至親，身心俱疲，無力獨自面對偵查的訟累，便委託律師團隊協助後續的司法程序。」但礙於偵查不公開，無法對案件細節說明，律師團隊將傾力協助家屬提出證物，並配合偵查機關的調查，以釐清事實真相，還給被害人家屬公道，盼各界保留空間與時間給家屬。

針對麥當勞前主管侵犯女員工輕生一案，台北市勞動局則於25日指出，本案受裁處人於知悉性騷擾情形時，因未採取立即有效糾正及補救措施違反《性別平等工作法》第13條第2項規定，且因違反情節所生影響與應受責難程度嚴重、及受處罰者資力，依《性別平等工作法》第38條之1第2項、「台北市政府處理違反性別平等工作法事件統一裁罰基準」第3點項次9及第4點之規定，處受裁處人新台幣100萬元罰鍰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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