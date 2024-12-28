柯文哲出來以後展開復仇？郭正亮曝「最緊迫重點」：不至於啦

▲郭正亮認為，柯文哲出來以後，應該不至於展開復仇。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉及京華城、政治獻金案等案件，被檢方依照4罪嫌提起公訴，27日被北院裁定3,000萬元交保。至於柯文哲是否展開復仇，前立委郭正亮認為「不至於」，畢竟接下來最重要的事，是針對被起訴的4個議題進行答辯。

郭正亮27日受邀出席《麥玉潔辣晚報》節目，當主持人麥玉潔詢問，柯文哲出來以後是否會展開復仇、2025年是否會變成「柯文哲年」時，郭正亮認為「也不至於」。

郭正亮解釋，柯文哲的黨主席任期至明年2月28日，是否會續任，應該會自行判斷。而柯文哲是否會像前總統陳水扁到處走透透，他並不曉得，但如果政治活動愈多，可能會影響之後的判決。

▲郭正亮認為，柯文哲當前的重點，是針對被檢方控訴4起案子的一審答辯。（圖／記者陳煥丞攝）



郭正亮說，柯文哲出來以後的留言，是很好的留言，意味著柯文哲還是透過正能量的角度，希望能讓台灣往前走。目前對柯文哲來說，最緊迫、最重要的是被檢方指控4起案子一審的答辯。

郭正亮提到，因為2025年沒有選舉，想要造勢不容易，因此主要是焦點應是4個議題的答辯，尤其是圖利罪，本身會變成公共政策的議題，柯文哲有必要蒐集各縣市的類似狀況，才能作答辯。

至於「違背職務收賄」的罪嫌，郭正亮認為「那個罪不一定會成立啦，因為實在太離譜了」。而政治獻金是否涉及公益侵占、基金會是否牽涉背信，郭正亮也說，2個點在法律上都很有辯論的空間，「因為那個政黨的基金會太多了，那他們都沒有類似的行為嗎？」