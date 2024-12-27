北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭北檢求刑28年6個月，但最終台北地院裁定3000萬元交保，北檢不服今（27日）提起抗告。對此，民眾黨回應，檢方在全國面前上演政治辦案的戲碼，重創司法威信，執意抗告除了社會大眾難以接受外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

針對台北地檢署提起抗告一事，民眾黨表示，昨天深夜的接押庭，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全國面前上演政治辦案的戲碼，重創司法威信。

民眾黨說，柯文哲主席深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯主席帶走，昨日接押庭上，柯主席明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。

此外，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明之風險已降低，顯示已無持續羈押事由。

民眾黨強調，羈押是侵害人權的做法，柯主席已經被關押4個月，應該給予柯主席及其辯護律師對等的武器來為自己公平辯駁。若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。