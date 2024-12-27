　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭北檢求刑28年6個月，但最終台北地院裁定3000萬元交保，北檢不服今（27日）提起抗告。對此，民眾黨回應，檢方在全國面前上演政治辦案的戲碼，重創司法威信，執意抗告除了社會大眾難以接受外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

針對台北地檢署提起抗告一事，民眾黨表示，昨天深夜的接押庭，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全國面前上演政治辦案的戲碼，重創司法威信。

民眾黨說，柯文哲主席深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯主席帶走，昨日接押庭上，柯主席明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。

此外，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明之風險已降低，顯示已無持續羈押事由。

民眾黨強調，羈押是侵害人權的做法，柯主席已經被關押4個月，應該給予柯主席及其辯護律師對等的武器來為自己公平辯駁。若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
脆上殺瘋了！無辜建中生班代被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求
快訊／北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨發聲
快訊／7縣市低溫特報！　強烈大陸冷氣團南下
趙露思爆患重病！　「無法說話、行走」
超商跨年咖啡買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

柯文哲探望住院父！柯媽心疼：他一直在哭

徐巧芯曝綠委疑公器私用！海軍服改民進黨版「外界買不到」破例開賣

快訊／揭弊者保護法三讀！洩吹哨者身分最重關5年　查獲不法有獎金

林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

海基會再籲對岸釋放台灣一貫道長者　家屬擔憂3人身體狀況

林佳龍接見片山和之　感謝日本政府重視台海穩定盼簽經濟夥伴協定

為柯文哲案火爆互槓！　黃國昌酸賴清德令北檢、王義川拍桌反嗆

2025年大陸台商春節聯誼　2月3日於美福飯店舉行

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

柯文哲探望住院父！柯媽心疼：他一直在哭

徐巧芯曝綠委疑公器私用！海軍服改民進黨版「外界買不到」破例開賣

快訊／揭弊者保護法三讀！洩吹哨者身分最重關5年　查獲不法有獎金

林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

海基會再籲對岸釋放台灣一貫道長者　家屬擔憂3人身體狀況

林佳龍接見片山和之　感謝日本政府重視台海穩定盼簽經濟夥伴協定

為柯文哲案火爆互槓！　黃國昌酸賴清德令北檢、王義川拍桌反嗆

2025年大陸台商春節聯誼　2月3日於美福飯店舉行

金秀賢奪大賞「甜蜜放閃金智媛」：世上最棒演員！　害羞表情全被拍

眾量級Andy「約會40萬網美」　親密互動被拍：找回初戀感

湖人願用3枚首輪籤換強力新援　可能與公牛、籃網等5隊進行交易

Gogoro聖誕節會唱歌「車主勸這類人別買」！如何關閉客服給正解

「柯文哲涉貪案」起訴書釋讀　檢方從三大區塊切入

海瑞溫斯頓八邊形鑽錶好時髦　繞雙圈皮錶帶、米蘭帶百搭

脆上殺瘋了！無辜建中生班代被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

限量33台！愛快羅密歐「純種跑車33 Stradale」生產完成準備開始交車

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

即／陳菊腦血管阻塞！住院治療中

為柯文哲案火爆互槓！　黃國昌酸賴清德令北檢、王義川拍桌反嗆

感謝上蒼給機會反省　柯文哲哭了：相信自己不是圖利貪污違法的人

即／柯文哲接押庭最新情況曝　審判長提醒黃國昌別靠近

即／黃國昌看柯含淚：關4月反應變慢

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

藍白推65歲以上免健保費醫界炸鍋　時力批亂灑錢：大幅增加青年負擔

民眾黨急籌3000萬元讓柯文哲獲自由　黃國昌：主席家中沒足夠的錢

即／柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明

張啓楷高喊：主席今天有機會出來

柯文哲今上午有望返家！　陳佩琪擬下樓接、家人準備火爐去霉運

李艷秋評柯案：被定罪的還有司法不公

關押114天後返家　柯文哲哽咽：內心沒有充滿仇恨

更多熱門

相關新聞

即／北檢不服柯文哲等4人交保　向法院提出抗告

即／北檢不服柯文哲等4人交保　向法院提出抗告

台北地院審理民眾黨主席柯文哲涉貪案，27日凌晨3時裁定5名被告交保，柯文哲、沈慶京等5人陸續在中午前重獲自由。對此，北檢不滿法院裁定交保，27日晚間向台北地院提出抗告。

柯媽：柯文哲探望住院父都在哭

柯媽：柯文哲探望住院父都在哭

楊智傑／起訴書貪汙證據不足，也誤解容積獎勵法規！

楊智傑／起訴書貪汙證據不足，也誤解容積獎勵法規！

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

柯文哲重獲自由直奔新竹　柯媽柯爸病房等兒來

柯文哲重獲自由直奔新竹　柯媽柯爸病房等兒來

關鍵字：

民眾黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

即／柯文哲押114天　3000萬交保

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

陳菊突腦血管阻塞！醫揭「發作前8信號」常常被忽略

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面