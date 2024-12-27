快訊／Novavax「JN.1疫苗」來了！20萬劑元旦開打　適用對象曝光

▲疾管署宣布，明年起開放接種Novavax JN.1疫苗。（圖／疾管署提供）



記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(27)日表示，為能提供不適合接種mRNA疫苗者接種COVID-19疫苗，今年共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，經參考各國接種建議，並經12月23日提案衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)討論，自明年1月1日起，提供滿12歲以上且尚未接種Moderna JN.1疫苗者接種1劑，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種，以降低重症及死亡發生風險。

疾管署說明，目前Novavax COVID-19疫苗藥品許可證為XBB.1.5疫苗(病毒株變更JN.1疫苗刻正審核中)，惟因疫苗貨源有限(該批同批號疫苗已供應予德國、奧地利及新加坡)，故基於防疫及民眾接種需求考量，為預防因應冬季可能之新一波疫情，提供不適合接種mRNA疫苗者接種。

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此批20萬劑疫苗係依傳染病傳防治法第51條專案進口，即無檢驗封緘程序，疾管署依同法將請食品藥物管理署協助行政檢驗進行疫苗安全性(及效價)試驗。

疾管署表示，由於歲末聚餐、跨年活動、春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險上升，且疫苗接種後約需2周後才會產生保護力，目前Moderna JN.1疫苗供應充足，建議尚未接種民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘早接種，以降低重症及死亡風險。

若不適合接種mRNA疫苗，可於明年1月1日起接種1劑Novavax JN.1疫苗，如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。儘速完成接種，及早強化保護力，與家人朋友一同健康平安過好年。