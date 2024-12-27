服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

▲台東岩灣首辦社區關懷據點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府輔導台東縣新住民娘家關懷協會成立岩灣社區照顧關懷據點，並於12月26日舉行揭牌儀式，岩灣據點以「五心」級服務為核心，包括初心的規劃、熱心的照顧、用心的安排、貼心的服務以及暖心的關懷，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及多樣化健康促進活動，讓長者感受到如家般的溫暖。揭牌儀式象徵著岩灣據點的正式啟航，將持續為長者提供健康且幸福的生活環境。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝新住民娘家關懷協會與社會各界的支持，攜手在岩灣里成立社區關懷據點，協助縣府實現高齡友善及慢活宜居城市的目標。縣府積極推動高齡友善政策，並落實在地老化目標，目前已在全縣布建100處社區關懷據點及109處部落文化健康站，全縣村里涵蓋率超過九成；讓長者可以就近並在熟悉的環境下接受服務，促進長者社會互動及社會參與，共同創造臺東多元而溫暖的長者福祉。

社會處長陳淑蘭進一步補充，台東縣新住民娘家關懷協會由一群關心家庭暴力的新住民婦女及單親媽媽組成，致力於協助經歷人生低谷的女性，並攜手回饋社會。他們固定到社區據點及長照機構為長者提供義剪服務，現有志工近30人，來自中國、越南、柬埔寨等國家，並逐漸吸引在地居民加入。岩灣據點的健康促進課程由這群多元文化背景的志工帶領，融入當地香草植物如香蘭葉與雞屎藤，設計出富有異國風情的課程與美食體驗，不僅讓長者學習新知，也拉近了社區成員間的距離，打造出充滿溫情與活力的服務模式。

擔任台東縣新住民娘家關懷協會理事長的石寶莉也分享個人故事，她提到，身為外籍配偶，曾受到社區長者的主動關懷，讓她深深感受到家的溫暖，這份深刻的情感促使她成立岩灣據點，希望回饋社區，幫助更多長者同時也讓新住民更快融入臺灣社會。未來，協會將持續努力，以愛與關懷推動社區照顧，讓每位長者都能在充滿人情味的環境中享受健康幸福的生活。