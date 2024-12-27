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2024新住民10大新聞出爐！「汙名化報導」居首　兩岸同婚也上榜

▲「2024年度全國十大新住民重大新聞」今日發布排名。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「2024年度全國十大新住民重大新聞」今日發布排名。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024十大新住民新聞今(27日)出爐，評審委員在數百則新聞中票選出十大年度焦點，並以多元文化融合、政策法規、新住民與移工正向形象、二代教育與家庭婚姻等4大議題最受關注。評委尤其認為，移工對台灣經濟有顯見貢獻，盼大眾媒體勿再汙名化，此議題列居首位重要；而新住民專法三讀、兩岸同婚可在台登記也都上榜。

「2024年度全國十大新住民重大新聞」徵選發布會，今日在國立高雄師範大學召開，今年是全球正式走出疫情、也是全球超級大選年，主辦單位高師大東南亞暨南亞研究中心、南高雄家扶中心在廣泛新聞題材中票選、計分，最終得出新住民年度十大新聞。

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高師大文學院院長李翠玉指出，目前台灣社會上還是存在著一些對新住民污名化的問題，不過看到許多媒體報導都會寫一些溫馨的故事，這些正向的報導讓新住民的能見度提升，也讓新住民更加與台灣社會共融。

▲高雄廣播製作人阮氏貞。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄廣播製作人阮氏貞。（圖／記者許宥孺攝）

擔任評委之一的高雄廣播製作人阮氏貞則分享，台灣人都常喚「越南新娘」，可是越南新娘嫁來台灣20年，都還被稱作越南新娘，「都已經是老娘了！」希望大家可以正視新住民的稱呼。

9位評委認為，2024年台灣在新住民議題上展現多元文化融合與政策推進的顯著成果，是最讓人感到欣慰的環節，新住民新聞應超越負面形象，聚焦於他們的努力、貢獻及制度保障，促進社會對新住民的認同與接納，同時，媒體需肩負公共責任，以正向視角報導新住民故事，消弭污名化現象，並推動多元文化與社會教育功能。

針對政策面，新住民基本法與國籍法修正三讀最為關鍵，但基本法實施仍受限於組織法的缺失及相關配套措施不足，影響其實質效用，對比原住民族與客家基本法，新住民基本法未能設立高層級專責機構及專屬基金會，讓政策推動受限；此外，部分民間團體認為法案立法過程倉促，未能充分討論，且現有政策多為過去措施的法制化，未能全面回應新住民及其第二代的實際需求，如心理健康資源與長期照護支持。

▲新住民藝人阮氏翠恆（中），盼社會對新住民多一份認同。（圖／記者許宥孺攝）

▲新住民藝人阮氏翠恆(中)，盼社會對新住民多一份認同。（圖／記者許宥孺攝）

文化與教育方面，評審建議推廣多語環境與文化交流，將新住民文化融入教材，並強化新住民的語言學習與職場技能培育。2024年的政策進展，如新二代培力計畫展現對新住民及其子女的重視，但未來仍需完善教育資源與社會福利，確保新住民全面融入，攜手共建包容、多元的社會。

票選得的第1名，正視移工群體對台灣的貢獻與影響，評委期許媒體勿汙名化的報導，獲得6位評審一致給予高分；第2名是新住民專法三讀通過，更是具有非凡的歷史意義；以及第3名學習與文化多元性的報導都可看出台灣社會與新住民群體正不斷向彼此靠近，日漸共融為一體。

名次 新聞標題
1 失聯移工暴增：移工是台經濟支柱　勿群體污名化
2 立法院三讀通過新住民專法 內政部：持續精進新住民照顧服務措施
3 鏡頭背後的新聲3／「多元學習」到「多元文化」續寫不被定義的人生腳本
4 居留證延期雲林移民署定點收件聯手海巡署新二代宣導
5 兩岸同婚第三地結婚可在台登記 伴盟：高度肯定
6 新住民淪長照政策邊緣人民團推7種語言懶人包「盼政府提供通譯服務」
7 新二代熱愛台灣原民文化盼投入偏鄉美術教育
8 中華男籃歸化球員有解 立院修法放寬申請歸化居留年限 (國籍法)
9 中市府新住民照顧服務獲內政部評鑑「特優」殊榮
10 「新家、新鄉、新朋友」金門移民節登場 文化融合點亮小島魅力

▲2024年十大新住民新聞評選排行。

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