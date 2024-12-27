好市多「好多金」折抵開跑！明年免收輪胎安裝費、年費規劃曝光

▲好市多透露明年規劃，並提醒「好多金」將於元旦起限期2個月開放折抵。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

台灣好市多（Costco）今年11月黑五購物節業績創新高，今（27日）業者也透露，將規劃免收輪胎安裝服務費，四輪都換最多可省下600元。另外「好多金」將於1月1日到2月28日開放折抵，會員可把握機會在期間購物省一波。而大家關心的年費，則暫時不會調整。

好市多輪胎安裝服務費原先每輪150元，而近來傳出可能取消，預計2月起免收。不過台灣好市多透露，目前詳情還不確定，如果確定可能是2月左右公布。而這項服務將不限卡提供，無論是金星會員、黑鑽卡等都可以享有。

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至於大家關心的年費部分，台灣好市多也表示目前沒有調整的規劃。但特別提醒，「好多金」將於2025年1月1日到2月28日開放折抵，會員可把握機會在期間購物省一波。「好多金」的累積金額，會員可透過APP查詢。

但近來有網絡傳言指出，全球的好市多熟食區將有重大調整，台灣好市多回應「沒聽說」。 不過熟食區品項確實會定期更換，但有基本品項不會變動，例如被消費者公認CP值超高的熱狗，暫時都不會取消，售價也維持50元不會調整。

今年好市多黑五購物節品項歷年最多，業績ㄧ也創新高，營業額最好的三冠王分別是台中南屯店、北屯店、新北中和店。

好市多透露，其實在全台各地都還想展店，甚至包括東部，但還需要找地。先前透露規劃在台中繼續開店，目前也物色了幾個地方，但還需要等待地方政府審核評估。