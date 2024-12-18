好市多「獨家商品」賣場險被A走　她出大絕！小偷一看秒棄手推車

▲美式賣場好市多。（圖／記者林育綾攝）

網搜小組／柯沛辰報導

美式賣場好市多（Costco）有時會販賣一些獨家商品，像是其中一款立體保冷購物袋，就深受不少粉絲青睞。不過，有女網友在臉書發文透露，她把保冷袋放在手推車裡，沒想到竟在賣場內被偷，讓她覺得很傻眼，因此發文提醒大家「記得新袋子要做記號」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，稱她上週才買下保冷袋，但因16日臨時要去好市多，心想不做記號，很可能會被結帳人員誤會，甚至被陌生人拿走，於是出門前，她隨手拿了女兒的衣物印章，蓋在保冷袋的標籤與手把處，儘管不明顯，但翻開就能看到。

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原PO說，夫妻倆到賣場後，就把保冷袋放在推車內，轉頭挑選商品，怎料再回頭時，整個手推車整個消失，讓兩人當場傻眼，「一個袋子也能偷？」所幸2人找了大概3分鐘，就找了被棄置的手推車，而裡頭的保冷袋也被翻開，讓她看了忍不住笑說「棄車了」、「決定回家在袋子上畫一朵花」。

▲原PO表示，她把保冷袋放在手推車內，結果整車被陌生人推走。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

許多網友看完紛紛留言，「我的就被A走了啊，氣到現在」、「可以貼個符咒，很好用喔」、「所以我都會帶別家的保冰袋去逛好市多」、「去好市多一定要帶老公，專門顧手推車」、「沒水準的人真的是防不勝防」、「用舊一點之後就沒有人要了」。

不過，也有網友緩頰，「可能是推錯了，袋子外觀真的分不出來」、「機場等行李，連樣子差十萬八千里的行李箱，都有眼瞎的人會拿錯了，何況這種長得一模一樣的」掀起熱議。

▼網友紛紛分享自己是如何防盜。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）