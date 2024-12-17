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好市多熟食區買咖啡！店員揭「1小確幸」沒附了　會員愣：悲傷

▲▼好市多熟食,熟食區,熟食部,雞肉捲,蛤蠣濃湯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多熟食區也很受會員歡迎。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多（Costco）賣場外設有熟食區，各品項都有擁戴者。有網友近日早上去買咖啡，店員告知「現在都沒有附餅乾了。」想起過去買咖啡附過小蛋糕、磅蛋糕、檸檬蛋糕、杏仁瓦片等小點心，原PO忍不住覺得難過，「不知道是短期還是從此就沒啦？」許多會員紛紛爆共鳴，「可以去寫顧客意見，請他們恢復嗎？」

有網友16日在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「悲傷…早上買咖啡…店員說『我們現在都沒有附餅乾了』。」想起過去曾吃過小蛋糕、磅蛋糕、檸檬蛋糕、杏仁瓦片等小點心，原PO忍不住感慨，「不知道是短期還是從此就沒啦！」

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看到貼文後，就有網友也感傷留言，「餅乾很好吃的說！可以去寫顧客意見，請他們恢復嗎」、「前陣子就沒送了，說公司還在研議新方案，等的時候確定才知道方案內容是什麼」、「上次買沒給還以為是店員沒給到，原來是沒了！」「最喜歡磅蛋糕」、「沒有小確幸，咖啡也變淡了。」

還有會員則表示，「之前店員忘記我有要過。這幾次都沒給，我就想說是不是取消了小確幸…沒問還真的沒了」、「我還在買咖啡送磅蛋糕的記憶」、「可以加價購嗎？少了吃他們家蛋糕的樂趣。」

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