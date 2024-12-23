等了11年！好市多熟食區傳明年「菜單重大調整」　眾多會員狂喜

▲ 好市多將熱狗配飲料的套餐價格維持在1.5美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美式賣場好市多（Costco）除了零售商品外，熟食區也廣受消費者喜愛，近期網路盛傳菜單可能有重大調整，最快明年初會將花20元就能無限暢飲的的飲料吧從百事可樂（Pepsi）換成可口可樂（Coca-Cola）產品，令許多偏愛可口可樂的會員狂喜。

《福斯新聞》報導，專門報導好市多消息的Costco Insider最早於17日在IG曝光此消息，「時隔逾10年，好市多將從百事可樂轉向可口可樂」，「這項改變將帶來可樂（Coke）、零卡可樂（Coke Zero）和健怡可樂（Diet Coke）」，百事公司去年推出的檸檬汽水Starry也會被雪碧（Sprite）取代。

貼文指出，好市多為將熱狗配飲料的套餐價格維持在1.5美元（約新台幣50元），2013年從可口可樂改用百事可樂產品。這款套餐自1980年代至今從未漲價，財務長今年5月也曾向消費者保證價格不會改變。

Costco Insider編輯韋斯特（Matt West）20日向《福斯新聞》透露，他們從多個管道取得這項消息，「我個人對這項改變感到很興奮，身為長期的好市多粉絲，我們對於11年前更換廠商感到失望」，且對追蹤者進行調查發現，高達87%受訪者更偏好可口可樂，而非百事可樂，「看來好市多會員大多跟我們有相同想法。」

Costco Insider指出，這項改變預計在2025年年初實施，原因除了消費者品牌偏好以外，也和飲料機品質維護有關。因可口可樂對機器維護、糖漿比例等品質細節更為重視，能確保消費者享有穩定優質的飲用體驗。

許多IG網友對此感到興奮，紛紛留言表示，「自從他們換成百事之後我就沒買過，等了10幾年了」、「謝天謝地，對不起了百事可樂，但可口可樂更好喝」。網路論壇Reddit也有眾多網友表示，「希望這不是愚人節惡作劇」、「這個消息讓我的一天變得美麗」。

不過也有百事可樂愛好者感到遺憾，「我可能是全場唯一一個不開心的人」、「可能有10個人啦」。