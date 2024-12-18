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好市多賣SK-II青春露　專櫃價差1倍貴在哪？內行人曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）先前上架一款專櫃化妝品，比在百貨專櫃購買的價格便宜將近一倍，引發網友討論，但也有人好奇品質是否一樣等問題。其實，相關討論已經在網路上流傳許久，內行人分析，不同通路售價不同，百貨專櫃有抽成、人事成本等考量，價格自然會比大賣場、好市多或電商通路更高一些。

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多開賣SK-II青春露。（資料照／記者林育綾攝）

臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」管理員日前發文分享新品資訊，好市多開賣SK-II青春露330ml，但價格好像比之前小漲一點；其他網友紛紛留言表示，「今年4999元」、「比我11月周年慶買的日期還新鮮」、「我那不爭氣的老婆吵著要買」、「剛剛去買2瓶，實在是太便宜了」。

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▲SUQQU,POLA,SK-II,青春露,保養,化妝水,彩妝。（圖／suqqu_official IG、pola_official_jp IG、skii IG）

▲百貨專櫃的SK-II青春露230ml售價為6210元左右。（圖／翻攝自IG／SK-II）

不過，也有部分網友擔心品質與專櫃不同，所以不太敢買。其實好市多先前就曾上架販售SK-II青春露，一度造成搶購潮，品質與專櫃並無不同，至於為何價差將近一倍，有內行人分析，百貨專櫃主打精緻服務，對廠商來說有抽成、人事成本等考量，售價自然會比大賣場、好市多或是電商通路要來得高一些。

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