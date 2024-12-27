藍白推65歲以上免健保費醫界炸鍋　時力批亂灑錢：大幅增加青年負擔

▲在野黨推動65歲以上老人免繳健保。（示意圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨推動65歲以上老人免繳健保，今（27日）院會預計三讀《老人福利法》修法，其中第22條部分，65歲以上且所得，綜合所得稅核定稅率20%的長者免繳健保費，改由中央政府全額補助，預期多支出359億預算，引起醫界、醫事團體強力反彈。時代力量也表達堅決反對，並痛批，相關修法就是亂灑錢，大幅度的增加青壯年世代的負擔，不僅將破壞健保永續發展的可能性，更排擠到罕病、癌症患者權益，請國民黨不要再短視近利的胡亂修法。

若依照國民黨團提出之《老人福利法》修法最寬鬆版本，將讓8成長者免繳健保費，經衛福部初估，此次修法後，一年將要多支出359億預算，健保則短收540.7億。昨日包含民間團體的醫改會，醫師公會、護師公會、醫院協會、台灣醫務管理學會等5大醫事團體都發聲強烈反對，今日醫師工會也發聲不贊同這項修法。

行政院長卓榮泰昨也坦言，修法如果以本年度65歲以上長者計算，估算有467萬人左右，需要增加中央政府384億元，行政院顯然無法承受、難以同意，修法也未指出彌補資金來源。也傳出國民黨內部有不少反彈聲音，憂心一次放寬太多，真的無法跟青壯選民做交代，因此今上午國民黨團大會時仍在討論最終方案。

對該修法，時代力量指出，此舉不僅將增加每年350億元的支出，更將嚴重的加劇世代不平等的問題。台灣未來將進入超高齡社會，這會大幅度的增加青壯年世代的負擔，更無法解決健保長期以來的虧損問題。

時力指出，這種大撒幣的修法只是在做政策買票，根本無助於財政紀律，也忽視了世代正義的基本原則，不僅將破壞健保永續發展的可能性，更排擠到罕病、癌症患者等急需使用醫療資源者的權益。全民健保是台灣社會的重要資產，也是許多人命懸一線的重要支持。

時力強調，請國民黨不要再短視近利的胡亂修法，繼續加重年輕世代的重擔，讓台灣社會的世代對立加劇。這完全無助國家團結與進步。