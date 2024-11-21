中華隊5局上「滿壘大中計」他喊螢幕破了！網戰翻：一日球迷好了啦

▲許多人都非常關注賽事。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊今天複賽首戰交手委內瑞拉，5局上時，中華隊攻佔滿壘，不過下一棒陳晨威被三振，接著委內瑞拉換投，守住局面，結果中華隊滿壘「大中計」，林立擊出飛球遭接殺。此局也掀起網友討論，「滿壘的殘壘太可惜了」、「一堆一日球迷，以為委內瑞拉是弱國」。

回顧5局上，羅戈退場，羅德里格斯（Ronny Rodríguez）登板，1出局後被江坤宇擊出安打，林家正選到保送，委內瑞拉再度換投，岳東華適時安打，中華隊攻佔滿壘，下一棒陳晨威卻遭到三振。委內瑞拉再換投，守住局面。中華隊滿壘「大中計」，林立擊出飛球遭接殺。投手退場後振奮拉弓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於此局，就有網友在臉書社團「爆廢公社」上浮誇直呼，稍早「台灣有大量的電視機螢幕破掉！」

▲此文引發討論。原PO配圖僅為示意圖，非實際情況。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出，也有網友表示，「我已經先下訂一台新的了」、「因為看棒球輸錢，我砸壞了好幾台」、「電器行突然電話爆滿」、「現在有幾台電視、幾支手機毀了」、「真的超難過的啊啊啊」、「到底在幹嘛，等什麼壞球，我真的氣死」、「這局真的太可惜，滿壘耶」。

不過也有網友認為，「真的覺得挺可悲的，棒球本來就是失敗多於成功的運動，好不容易挺進複賽結果還要被這些球棒都不知道有沒有拿過的人酸」、「才第一場而已，後面還有三場」、「都保底前四了，不要那麼激動，後面局數還有機會超車，這屆已經很不錯了」、「一日球迷好了啦」。話題引發討論。