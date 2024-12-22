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印度18歲男「前空翻」失誤撞地　頸部骨折身亡

18歲男「前空翻」失誤撞地　意外頸部骨折身亡

▲一名18歲青年拉克什加拉西亞（Rakesh Garasiya），在朋友家空地練習前空翻時意外失誤身亡。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度中央邦尼默傑（Neemuch）日前發生一起意外，18歲青年拉克什加拉西亞（Rakesh Garasiya）在朋友家空地練習前空翻時意外失誤，導致頸部骨折。雖經搶救6天，仍於12月18日下午不幸離世。

根據印度媒體報導，拉克什是一名棉被及毯子商人，12月13日上午他在朋友家屋外空地練習翻筋斗，並以棉被鋪於地上作為緩衝墊。當時朋友們正坐在一旁閒聊。

然而在一次嘗試中，拉克什未能順利完成空翻，頭部直接撞擊地面，他的頸部也遭到嚴重擠壓。他隨即失去意識，摔倒在棉被上。

監視器畫面顯示，拉克什頭部著地後，身體彈起，隨後陷入昏迷。目擊民眾迅速將其送往當地醫院救治。經過6天搶救，醫生仍無法挽回他的生命，拉克什於12月18日下午5點宣告不治。

據了解，拉克什來自尼默傑區的Bhadana村，家中經濟困難。他與朋友們曾在馬哈拉施特拉邦從事毯子銷售工作。而12月21日下午1點，拉克什的家人在家鄉Bhadana村為他舉行了火化儀式。

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