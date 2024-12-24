校車輪胎充完氣突然爆開　19歲男瞬間被「炸飛2公尺高」畫面曝

▲男修理輪胎時被炸飛。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦發生一起離奇爆炸案，一名19歲男子在修理一輛校車，幫車子輪胎充完氣幾秒後，車輪突然爆炸，導致他整個人被炸飛，拋到離地近2公尺高，畫面在網路上瘋傳。

當地媒體報導，事件21日發生在烏肚皮市(Udupi)，19歲男子阿布杜(Abdul Razeed)當時在66號國道附近Koteshwar地區的一家修車行工作時，意外被爆胎炸飛。

A scene of a tire blast at a puncture shop near Koteshwara in #Kundapur taluk pic.twitter.com/BlTdpz2I7p — malenadutoday.com (@malnadtoday) December 23, 2024

影片中可看到，阿布杜當時正在幫校車的輪胎充氣，沒多久輪胎突然爆炸，把他整個人震飛到空中，翻滾了一圈才落地，現場也冒出了大量煙霧，嚇壞經過附近的民眾。

事件發生後，附近民眾趕緊幫忙將阿布杜送醫，幸好爆炸只導致他的手部受傷，接受治療後已經沒有大礙。類似事件稍早也發生在恰蒂斯加爾邦蘇拉傑普爾區(Surajpur)，一輛休旅車行駛在43號國道靠近錢德拉布爾鎮(Chandrapur)時突然爆胎，導致車子翻覆，3人死亡。