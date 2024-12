校車輪胎充完氣突然爆開　19歲男瞬間被「炸飛2公尺高」畫面曝

▲男修理輪胎時被炸飛。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度卡納塔卡邦發生一起離奇爆炸案,一名19歲男子在修理一輛校車,幫車子輪胎充完氣幾秒後,車輪突然爆炸,導致他整個人被炸飛,拋到離地近2公尺高,畫面在網路上瘋傳。

當地媒體報導,事件21日發生在烏肚皮市(Udupi),19歲男子阿布杜(Abdul Razeed)當時在66號國道附近Koteshwar地區的一家修車行工作時,意外被爆胎炸飛。

A scene of a tire blast at a puncture shop near Koteshwara in #Kundapur taluk pic.twitter.com/BlTdpz2I7p