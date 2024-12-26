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屏東縣政府縮短午休時間　助員工提早下班接送孩子

▲屏東縣政府調整114年員工上下班時間 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府調整114年員工上下班時間 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

因應當前少子化及高齡化社會趨勢，家庭照護需求與日俱增，屏東縣政府為營造友善職場環境，使同仁投入工作同時能兼顧安頓子女、長者之需，達到職場與家庭平衡，在不影響業務推動及為民服務品質原則下，自114年1月1日起調整員工上、下班時間，上午上班為8時至12時，下午為13時至17時(午休時間縮短為1小時)。

▲屏東縣政府調整114年員工上下班時間 。（圖／屏東縣政府提供）

縮短午休調整上、下班時間措施，讓員工可以上滿8小時後於下午17點下班，對於家中育有幼兒的員工而言，可以早點接送孩子，實為一項福音，同仁受惠良多。另調整至下午17點下班，辦公廳舍也會因員工早點下班，空調、電腦、影印機及列表機等設備配合關閉，節能節電，員工交通運輸通暢不壅塞，響應淨零碳排政策。

家住潮州的水利處陳姓技正，育有4子女，其中3位小孩仍就讀小學2年級，倘若按原辦公時間下午17時30分下班，無法及時接送小孩，均需要妻子請假照顧。明年提早至17時下班，不僅交通疏暢，縮短通勤時間，他更能與妻子一起接送小孩，分擔養育重擔，兼顧家庭生活。

民政處杜姓科員，也是家中育有4子女，孩子年齡尚小，除老大及老二均上小學外，老三就讀幼稚園，幼子剛滿1歲。因養育未滿2歲子女依性別平等工作法第18條申請每日哺乳時間1小時(16時30分至17時30分)，仍有接送小孩需求，明年提早至17時下班，更能安排時間以照顧家庭。

縣府這項調整上、下班時間措施，在不影響民眾洽公、不降低行政效率原則下進行調整，符合公務員服務法及行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法規定，並自114年1月1日起實施，請洽公民眾留意辦公時間異動。

縣府人事處補充，縣府員工總人數計1499人，居住高雄地區員工計222人；居住台南地區員工計18人，需兩地通勤人員約計240人，占縣府員工總數16%，南高屏地區已為一日生活圈，對於縣府目前通勤的員工而言也是一種小確幸，另縣府所屬機關辦公時間已配合調整者計環保局、財稅局及衛生局等。

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