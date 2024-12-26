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京東2024年終獎金公佈　最高8倍月薪...績效B-也有3個月可領

▲▼京東集團。（圖／CFP）

▲大陸電商龍頭企業之一的京東集團。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

京東集團23日發佈2024年年終獎發放計劃，O序列員工將於2025年1月26日（臘月二十七）收到年終獎，P序列員工則於2025年2月27日收到年終獎勵。據了解，京東持續推動「20薪」制，意即年領20個月薪資，依計劃績效A+者可領8個月的年終獎金，為金字塔頂端的O序列員工，至於績效B-的員工也有3個月的年終可領。

▲▼京東CEO劉強東。（圖／CFP）

▲京東CEO劉強東。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，京東稱，今（2024）年起，年終獎結構升級為「固定年終獎+目標年終獎」。其中，目標年終獎將為年度績效等級對應的固定月薪倍數。

獎金額度方面，根據京東公布的海報內容，升級為17薪的部門，年度績效等級，年終獎發放倍數具體如下，績效A+：目標年終獎為8倍月薪，總計20薪；績效A：目標年終獎為6.5倍月薪，總計18.5薪；績效B+：目標年終獎為5倍月薪，總計17薪；績效B-：目標年終獎為3倍月薪。其他績效等級的獎金按對應標準發放。

此外，京東還有上不封頂的「Big Boss」獎勵，業績越好激勵越多。產研類職位中，演算法相關部門平均起薪漲幅超75%，硬體和設計等職位起薪漲幅超50%。投入到公司級別技術攻堅的校招生年薪百萬（人民幣）起，上不封頂。

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