iPhone16、PS5當尾牙獎品　網「狂點1物」：員工開心得要命

▲員工都希望尾牙抽中現金獎。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

現金最實在！一名採購員工透露，主管要她去買高單的家電當尾牙禮物，逛了好市多後，原PO列出85吋電視、iPhone、PS5、空氣濾淨機、除濕機與聲霸等，好奇大家會喜歡這些禮物嗎？文章引發千人討論，紛紛狂呼「唯一支持現金！禮品根本不切實際，包幾十包有3000、2000元，大家開心得要命！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，主管請她去一趟好市多採購「尾牙禮物」，條件就是原PO覺得不錯的高單家電就好，當下她根本毫無頭緒，「一瞬間覺得採購的壓力也太大了吧！」

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賣場逛了一圈後，原PO列出口袋名單，包括TCL 85吋電視、PS5、LG除濕機、KLIPSCH聲霸、iPhone16，以及伊萊克斯清淨機等。

原PO認為，85吋電視擺在禮物區，肯定特別有派頭；PS5與iPhone16各年齡層應該都會喜歡；除濕機則是員工推薦且實用；聲霸則是她現場聽了音質覺得很讚；而空氣清淨機部分，聽說很多員工有養寵物，或是過敏問題。

對此，原PO也好奇大家看法，「大家尾牙收到這些，會覺得開心嗎？」

底下網友紛紛給建議，「個人會把聲霸去掉，其他還算可以接受」、「PS5跟iPhone16吧！要變賣換現金也比較方便」、「85吋電視不是每個人家都適合放，PS5也不是每個人都會想玩」、「誰坐主桌把他弄爽弄開心就好，現金加碼才是重點」、「要不要考慮買黃金」、「全都iPhone16就好，脫手自用都愛」、「除濕機一票」、「應該要選好轉賣的，大家需求不一樣」、「電視那麼大，抽到的人應該會很困擾」。

留言串中，網友認為現金才是王道，「唯一支持現金」、「唯一支持現金！禮品根本不切實際，包幾十包有3000、2000元，大家開心得要命」、「老實講，現金比較實際，拿到商品也是賣掉換現金」、「給現金就好，不用頭痛，員工也開心」、「現金最環保」。