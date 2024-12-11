傳對岸軍演向將上任川普畫紅線　陸外交部：台灣問題就是紅線

▲中國外交部發言人毛寧 。（圖／翻攝 外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

針對共軍大批機艦在台灣周邊及西太平洋出沒，是中國為川普就任美國總統畫紅線，中國外交部發言人毛寧（11）日回應，台灣議題是中美關係中「第一條不可逾越的紅線」，也是中方的一貫立場。

中國外交部今舉行例行記者會，《法新社》記者提問，「台灣一位高階安全官員指出，中國本周在島內進行的軍事演習是為了在即將上任的美國總統面前劃一條紅線，外交部能否證實這些軍事演習？」

「具體問題建議向中方的主管部門瞭解。」中國外交部發言人毛寧表示，「破壞台海和平穩定的是‘台獨’分裂活動和外部勢力的縱容支持，堅持一個中國原則是維護台海和平穩定的關鍵所在。」

毛寧指出，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整。「至於提到紅線，台灣問題是中美關係中第一條不可逾越的紅線，這是我們的一貫立場。」

日前《華爾街日報》報導稱，總統賴清德過境美國，中國將對台進行了數十年來最大軍力展示，外傳是測試支配第一島鏈的能力。

我國防部也指出，中國近期大規模調動海上兵力，解放軍9日起將連續3天舉行軍演，在浙江、福建以東一帶空域開設7 處空域保留區，但目前為止對岸仍未正式宣布「軍演」。

