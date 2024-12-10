中美角力波及台灣？　李詩欽：科技業龐大優勢或能疏解

▲電電公會理事長李詩欽。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

川普明年一月重返白宮，中美於經濟與科技領域的角力勢必加劇。台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）理事長李詩欽認為，台灣資通訊產業長期在全球供應鏈扮演重要角色，加上過去數十年來建立的龐大優勢，應有能量可進行疏解與調整。

2024兩岸企業家峰會年會昨、今二日在廈門舉行，作為台方資通訊小組召集人，李詩欽出席會議期間受訪，並做出上述表示。

談及中美關稅戰，李詩欽直言，不只台灣，全球都在關注此議題，希望在很多客戶的協助下，能夠盡量協調，以避免關稅造成的衝擊。他指出，客戶對台灣供應鏈的重視，也持續替我們找到一些解決方案。

李詩欽強調，過去這幾年，台灣科技業仍持續發展與成長，所以關稅可能是一個問題，但應該不會影響到台灣供應鏈在整體未來發展的潛力。

對於關稅戰是否影響兩岸供應鏈，他表示，「當然這個可能性是有的」，不過台灣長期在資通訊產業的全球供應鏈扮演重要角色，應該有足夠的高度與能量來進行調整，短期的衝擊很難避免，但就長期影響而言，台灣在過去這30、40年來建立的龐大優勢，應該是可以疏解的。

李詩欽接著提到，由於台灣資通電子行業每個企業的布局不太一樣，他無法針對個案進行討論，不過就整體優勢來講，台灣過去在很多困難情況下都能夠突破，「這一次我們應該更有信心可以處理，所以基本上是抱持著樂觀態度」。

談及兩岸關係發展，他表示，以電電公會的立場來說，基本上是服務企業為主，迄今在大陸還有很多服務點，基本上也不過問會員企業的營運，但是對於他們遭遇到的問題，能夠有效地協助解決，這部分也需要大陸各級領導給予支持。

李詩欽續指，這一部分到目前為止都還算順利，很少聽到企業遭遇太大問題，反而是整個經濟情勢與全球化遭受調整壓力，這是會員企業需要面對的，電電公會在服務的過程中，也會聽取他們的意見並進行交流。

李詩欽指出，電電公會此行最關注的是在大陸找到商機、與市場進行連結。他說，過去幾年來，不少台商認為生產不應只限於外銷，也應該關注在地市場，而這是長期可持續發展的機會。