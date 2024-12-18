　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程，透過生成式AI、繪圖、雷雕等職能互動，一步步引導學員發掘潛能，學員開心秀出自製的雷雕筆記本、轉印馬克杯，笑說「想繼續做，捨不得回家」。

雲嘉南分署12月連辦4場「創意商品設計與製作」一日職訓課程體驗，每場次僅收5名心智障礙生，計有成大南工、台南高商及台南特教學校等20名應屆畢業生報名參加，開心體驗目前最夯的生成式AI、繪圖軟體及雷雕設備等課程，能一次習得3樣技能，令師生直說豐富又充實。

其中，體驗者小哲是輕度心智障礙生，個性活潑、健談，目前就讀高三，畢業後規劃先就業，在老師帶領下學習創意商品馬克杯及雷雕筆記本製作，從應用生成式AI找圖、排版設計列印，到後續轉印及打印過程，每一步都仔細認真聽講，也努力操作，「我最喜歡假面騎士W」他看著成品出爐，眉眼間的開心藏不住。

帶隊的城鈺茹老師說，小哲因認真學習的態度，讓實習過的店家讚譽有佳，心智障礙孩子先天條件較不足，需透過動作去加深記憶，經過練習他們也能做得很好，感謝分署推動如此有意義的活動，藉由體驗不同職種，並透過職評讓學生能有發掘潛能的機會，本次活動學生們都收穫滿滿。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，身心障礙者在一般就業市場限制較多，大部分只能從事簡單或重複性工作，分署職訓體驗課程已邁入第10年，藉由自辦訓練資源，安排稍有複雜度的職類，小班制教學，由職訓師、職評員及輔導員一對一引導，邊學、邊做、邊評，學生經由實作過程建立信心，證明透過學習與練習也能完成技術性工作。

劉邦棟強調，分署職訓班是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分3%，職訓期間領有身心障礙證明還能申領職訓津貼補助，鼓勵多多利用政府資源，來分署學習一技之長。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）
雲嘉南分署自辦職前訓練課程，現正熱烈招生中，訓練費用政府全額補助，職訓種類豐富，有冷凍空調、應用電子、室內設計、裝修工程等17種職類可供選擇，報名時間自113年12月30日起至114年2月10日止，詳情可上雲嘉南分署官網-招生訊息或臺灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢及報名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！
陳傑憲「手放辣妻胸前」沙發2互動閃炸！綺綺：難得獨處
六月被爆暈船小奶狗！曾幫張文綺搭線戀情　她認了：有過密切聯繫
搶陳子豪！味全台鋼端「部長級」合約　兄弟再加碼喊話留人
月子中心出包！砸15萬入住「抱錯嬰」　孩子被其他媽親餵
外遇嫩模砸1.1億被甩　「波霸奶茶杯」大亨提告還錢吞敗
人夫吞壯陽藥「馬上風」　死在小三家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

《日經亞洲》專文報導台南　深入文化搖籃的多樣面貌

節能又護健康！花蓮汰換校園老舊燈具　30所學校受惠

2025桃園市元旦升旗典禮相約龍岡大操場　張善政邀市民踴躍參與

雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

台電「恆春巡修站」揭牌　成員平均2、30歲擁亮眼學歷

80歲伊甸銀髮團RUN起來　一起挑戰3K迷你路跑賽

台南市多家大型KTV使用大陸非法雲端　警方搜索扣押機台送辦

花蓮地震災民回贈愛心！5千慰問金全買披蕯　感謝公所辛勞

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】OMI業配

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

《日經亞洲》專文報導台南　深入文化搖籃的多樣面貌

節能又護健康！花蓮汰換校園老舊燈具　30所學校受惠

2025桃園市元旦升旗典禮相約龍岡大操場　張善政邀市民踴躍參與

雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

台電「恆春巡修站」揭牌　成員平均2、30歲擁亮眼學歷

80歲伊甸銀髮團RUN起來　一起挑戰3K迷你路跑賽

台南市多家大型KTV使用大陸非法雲端　警方搜索扣押機台送辦

花蓮地震災民回贈愛心！5千慰問金全買披蕯　感謝公所辛勞

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

苦等13年奪生涯首冠　公鹿里拉德撕下「悲劇英雄」標籤

黃瀞瑩、陳智菡等4人涉抽佣可能轉被告　王世堅：他們無辜的啦！

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

故宮南北院薪水同職務「1年差距超過6萬」！院長：北部消費較高

《捍衛戰士》激起從軍潮　湯姆克魯斯獲海軍最高榮譽

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

《日經亞洲》專文報導台南　深入文化搖籃的多樣面貌

FED明迎第3次降息！美債殖利率觸高點　法人：回歸投資本質

昔日精華「電腦街」成鬼城　養蚊4年北門商場悄拆

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

桃園八德國中　推出「武欸藥袋」文創提袋

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

即／高雄旗美高中火警！禮堂牆壁燒黑

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

台南市多家大型KTV使用大陸非法雲端警方搜索送辦

草屯鎮長補選候選人蔡銘軒公布四大福利政策

打通28年瓶頸道路　吉安鄉屆退老鄰長欣喜落淚

桃園衛生局查核網路及市售化粧品　88件違規

交通局改造路口　環南地下道封閉壅塞有解

台南下營店鋪冒煙起火新式高壓細水霧車救援展功效

西班牙女徒步環島累趴！恆春警送暖

高山茶都．嘉義茶文旅　體驗創新茶風

更多熱門

相關新聞

晨運伯尿尿摔落5m深大排　冷到全身發抖狂喊救命

晨運伯尿尿摔落5m深大排　冷到全身發抖狂喊救命

彰化一名70多歲身障男子，天氣冷颼颼外出運動，突然尿急卻失足跌落約5米深的大排水溝內，身體多處擦挫傷，溝內雜草叢生又濕滑，無法自行脫困，只能大聲呼救，所幸路過民眾聽見呼喊聲，立即通報警消到場，成功將他從大排內救出送醫院救治，撿回一命。

台電長官「爆霸凌身障員工」！他離職淚：曾想輕生

台電長官「爆霸凌身障員工」！他離職淚：曾想輕生

台南校園食農教育體驗育樂營校際交流槓麻趣

台南校園食農教育體驗育樂營校際交流槓麻趣

女扯男衣領瘋狂尻頭6拳　可憐原因曝

女扯男衣領瘋狂尻頭6拳　可憐原因曝

營造友善職場雲嘉南計9單位獲金展獎

營造友善職場雲嘉南計9單位獲金展獎

關鍵字：

雲嘉南身障職訓體驗

讀者迴響

熱門新聞

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月「發現李易外遇」還查到親密照

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面