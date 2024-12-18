雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推職訓「科學化」，由職訓師、職評員及輔導員組成鐵三角，為心智障礙生量身打造「創意商品設計與製作」課程，透過生成式AI、繪圖、雷雕等職能互動，一步步引導學員發掘潛能，學員開心秀出自製的雷雕筆記本、轉印馬克杯，笑說「想繼續做，捨不得回家」。

雲嘉南分署12月連辦4場「創意商品設計與製作」一日職訓課程體驗，每場次僅收5名心智障礙生，計有成大南工、台南高商及台南特教學校等20名應屆畢業生報名參加，開心體驗目前最夯的生成式AI、繪圖軟體及雷雕設備等課程，能一次習得3樣技能，令師生直說豐富又充實。

其中，體驗者小哲是輕度心智障礙生，個性活潑、健談，目前就讀高三，畢業後規劃先就業，在老師帶領下學習創意商品馬克杯及雷雕筆記本製作，從應用生成式AI找圖、排版設計列印，到後續轉印及打印過程，每一步都仔細認真聽講，也努力操作，「我最喜歡假面騎士W」他看著成品出爐，眉眼間的開心藏不住。

帶隊的城鈺茹老師說，小哲因認真學習的態度，讓實習過的店家讚譽有佳，心智障礙孩子先天條件較不足，需透過動作去加深記憶，經過練習他們也能做得很好，感謝分署推動如此有意義的活動，藉由體驗不同職種，並透過職評讓學生能有發掘潛能的機會，本次活動學生們都收穫滿滿。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，身心障礙者在一般就業市場限制較多，大部分只能從事簡單或重複性工作，分署職訓體驗課程已邁入第10年，藉由自辦訓練資源，安排稍有複雜度的職類，小班制教學，由職訓師、職評員及輔導員一對一引導，邊學、邊做、邊評，學生經由實作過程建立信心，證明透過學習與練習也能完成技術性工作。

劉邦棟強調，分署職訓班是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分3%，職訓期間領有身心障礙證明還能申領職訓津貼補助，鼓勵多多利用政府資源，來分署學習一技之長。



雲嘉南分署自辦職前訓練課程，現正熱烈招生中，訓練費用政府全額補助，職訓種類豐富，有冷凍空調、應用電子、室內設計、裝修工程等17種職類可供選擇，報名時間自113年12月30日起至114年2月10日止，詳情可上雲嘉南分署官網-招生訊息或臺灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢及報名。