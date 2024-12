紐約計程車衝撞多人至少6傷　9歲男童急送醫

記者詹雅婷/綜合報導

美國紐約市一輛計程車25日衝撞多名行人,總計6人受傷,其中一名傷者為澳洲籍9歲男童。目前尚不清楚是何種原因造成計程車衝上人行道,據信駕駛當時可能出現健康問題,當局正展開調查。

ABC新聞等報導,這起事件發生在紐約先驅廣場(Herald Square),計程車起初正沿著第六大道往北行駛,但在當地25日下午4時左右,但卻突然衝上人行道,撞倒至少6名行人。

其中3人被送往當地醫院接受治療,分別是9歲男童、41歲女子、49歲女子,另外3人則是拒絕現場醫療救治。所有受影響行人均無生命危險。已知其中2名傷者為澳洲籍,包括男童與一名女子。

當局已針對這起事故展開調查,現階段尚未提出任何指控。依據消息人士的說法,58歲計程車司機可能出現健康問題。

