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快訊／特選鄭捷殺人10週年！3刀男中捷隨機砍人　洪淨判刑10年

▲▼ 。（圖／）

▲犯下中捷隨機殺人案的洪淨，今天遭台中地院判刑。（圖／資料照片）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

家住南部的20歲少年洪淨，今年5月持3刀搭乘台中捷運，無預警在車廂內持刀砍人，造成2人受傷。檢方偵結認為洪男因對社會不滿，藉殺人讓民眾看見自己，特選在鄭捷殺人案10週年動手，且犯案時心智正常，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌起訴。今天台中地院9點29分宣判，判處有期徒刑10年。

這起中捷隨機傷人事件發生於5月21日中午，20歲的洪淨搭乘從水安宮站開往市政府站的台中捷運列車上，持菜刀及水果刀隨機攻擊車上民眾，造成17歲呂姓少年及27歲長髮哥許瑞顯受傷。

日前開庭時，針對跟長髮哥許瑞顯挺身而出，雙方扭打拉扯，導致長髮哥臉部遭砍傷，洪淨曾辯稱，印象中是「拉扯中不小心劃傷」，相當後悔；也曾自述犯案前有吞食84顆藥物，也透露總計有10多次輕生行為，還自爆最近一次就是在看守所內吞食電池，讓在場聽庭的洪母淚崩大哭。

檢方在起訴書中提到，洪男因家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，想藉由殺人讓全國民眾看見自己，選定捷運車廂犯案；因怕被總統就職新聞覆蓋，想到5月21日是鄭捷殺人案10週年，所以選擇當天犯案。

起訴書提到，犯案前洪男入住汽車旅館，多次以衛生紙包裹炸雞作為模擬人皮的工具，再以攜帶的菜刀、水果刀，透過砍切包了衛生紙的炸雞演練；為防止持刀砍殺時手滑，他還先在右手戴上手套防滑，並將身分證件都放在捷運站置物櫃內，顯示洪男非臨時起意殺人，

檢方也發現，洪淨在21日上午還曾傳訊息給吳姓導師，「假設還有機會的話，我一定是第一個『找你』。」洪男也坦承，吳姓導師是他下一個欲殺害對象。檢方偵結認為，洪男心思細膩規劃犯案，犯案當下精神狀況應沒受精神障礙或其他心智缺陷影響；斟酌洪男在偵查庭、羈押庭時，一再表示若有機會出獄，會再繼續殺人，台中地檢署依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌起訴洪男，要求從重量刑。今天台中地院宣判，判處洪淨10徒刑。

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