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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院會藍綠開打　陳培瑜、林宜瑾告陳玉珍施暴

▲▼陳培瑜、林宜瑾提告。（圖／陳培瑜辦公室提供）

▲陳培瑜、林宜瑾提告。（圖／陳培瑜辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳培瑜、林宜瑾26日針對國民黨立委陳玉珍等人20日在立法院議場內施暴之行為正式提告。陳培瑜及林宜瑾嚴厲譴責議場內的暴力行為，並指陳玉珍除有明顯傷人故意之外，國民黨及民眾黨兩黨也有多位立委協助其行兇，呼籲對於暴力行為絕對不可容忍，也不能讓台灣的民主一直處在國民黨的暴力威脅之下。

陳培瑜、林宜在律師楊貴智以及民進黨立委范雲、郭昱晴、林月琴的陪同下前往台北地方法院。陳培瑜表示，民代在議事進行中就政治議題的言詞交鋒或攻防辯論係民主政治和政黨政治的常態，但絕對不可為達目的不擇手段甚至加諸暴力。有關上週五在立法院議場內陳玉珍、邱若華、翁曉玲、徐巧芯還有林憶君等藍白立委對她施暴的行為，陳培瑜委請律師具狀提告傷害，而透過媒體畫面，各界應已清楚看到當日藍白立委的暴力行為。

陳培瑜說，當日她被圍毆倒地時，有多位藍營男性立委刻意圍住想遮蔽陳玉珍等人的影像，其中國民黨立委丁學忠一定有拍攝到當下她遭陳玉珍毆打的畫面，她向丁學忠呼籲站在人道立場上應讓全國人民知道當日議場真實狀況。

林宜瑾則表示，陳玉珍在議場內蓄意傷人且樂在其中，舉止超出議事攻防正當範疇，已是全國上下人盡皆知的施暴慣犯。她強調，今日提告陳玉珍，重點有二：第一，告訴所有曾經，又或者正在遭受暴力的受害者，千萬不要覺得自己在孤軍奮戰。就算是立委，都可能是施暴者鎖定的對象，受害者應該團結起來，對抗一切傷人野獸；第二，韓國瑜以及藍白兩黨的假面必須被拆穿。韓國瑜污辱了院長頭銜，只管進議場穿不穿牛仔褲，對自家立委的暴行卻視若無睹。

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