綠擬就憲訴法提釋憲　藍委轟：大法官變民進黨的法制局

▲立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對立法院日前三讀通過的《憲訴法》，民進黨團傳出打算搶在總統公告、法律生效前，向憲法法庭聲請暫時處分、釋憲。國民黨文傳會主委李彥秀今（26日）批，民進黨真的釋憲釋上癮，把大法官當成民進黨的法制局，這樣的做法更是陷總統賴清德於不義，凸顯民進黨不依法提名，只想用憲法法庭挑戰民主憲政，把大法官當政治工具。

李彥秀轟，民進黨真的釋憲釋上癮，把大法官當成民進黨的法制局，「只要我喜歡，任何政治問題都可以釋憲解決」，最後只是葬送大法官的聲望，以及社會的公信力；賴清德毫無民主素養，把大法官當成民進黨的禁衛軍，更凸顯了在野黨修正「憲訴法」的正當性與必要性。

李彥秀指出，賴清德承諾大法官進行補提名作業，讓司法院回到如常運作狀態。民進黨立院黨團應該尊賴清德總統的提名權與意志，依法盡快補提名具有「專業、價值、威望、品德」的大法官名單，自然就能解決大法官釋憲人數不足的問題，民進黨立院黨團聲請釋憲，就是陷賴清德於不義，更是凸顯民進黨不依法提名，只想用憲法法庭挑戰民主憲政，把大法官當政治工具。

對於民進黨將聲請釋憲，李彥秀說，也應該在補提名大法官就任後，讓新的憲法法庭做出憲法判決，這不僅是對最新民意的尊重，也是對賴清德總統的尊重，「開大門走正路」才能建立憲法法庭的公信力，民進黨永遠都想取巧門、鑽漏洞，「夜路走多了，終究會遇到鬼」。