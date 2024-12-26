《財劃法》修法衝擊　外交部預算擬減65億、影響友邦合作計畫

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院三讀通過財劃法修正案，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，也衝擊托育補助、勞健保、國防經費等計畫預算。對此，外交部長林佳龍今（26日）備詢時表示，如果按照修法後刪減，再扣除掉法律義務支出84億，剩下235億的28%大概會減少65億，這將明顯且很直接衝擊國際組織交流跟友邦合作計畫。若要重編，也將衝擊外交計畫。

立法院日前三讀修正財政收支劃分法部分條文，引起部分專家學者反彈，台經院院長張建一認為，修法未考慮地方實際需求以及政策執行情況，僅管過去財劃法有些不合理地方，修正過後的法案沒有真正解決問題，反而造成很多不合理。主計總處則指出，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都受影響。

外交部長林佳龍今赴立院委員會，林楚茵質詢時指出，上週五財劃法翻修，目前知道中央總預算大約有28%、3700多億會被瓜分，昨天陸續有各部會表示，倘若總統公告後各單位的預算變動情形，例如國防部可能會有減少800億預算，經濟部跟衛福部也都有發表意見，外交部有根據修法後可能情形盤點嗎？



林佳龍說明，外交部有盤點，114年度預算在歲出編列部分是319億，如果按照修法後刪減，再扣除掉法律義務支出84億，剩下235億的28%大概會減少65億，這將明顯且很直接衝擊國際組織交流跟友邦合作計畫。



林楚茵追問，根據下週財政委員會最新議程，召委陳玉珍還要求行政院評估重編明年度預算，外交部如何看待？

林佳龍回應，外交工作一日不能停，現在已經12月底，如果還要重編，這個對於外交計畫會有一個預期心理的衝擊，很多規畫或洽商的事項，就沒有辦法展開，就算延後編列，那一拖半年對於政務會受到很大影響。



林楚茵強調，很多外交工作其實不能等，台灣也不可能跟友邦說「歹勢、你等一下，因為我們預算還沒有通過」，而且外交工作不只跟其他國家交流，還有很多外館運作以及國際組織參與，但一般民眾可能不太清楚，因此建議部長必須要把這些影響具體化說明，讓大家瞭解狀況。