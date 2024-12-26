財劃法三讀後明年度預算恐重編？　陳玉珍要行政院來報告

▲國民黨立委陳玉珍下週輪值財政委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白強推財劃法三讀，行政院日前為此召開記者會，稱由於法案未未明定施行日期，恐直接衝擊已經在審查的明年度預算。做為財政委員會召委的國民黨立委陳玉珍，則在下週議程邀請相關部會為此進行專題報告並備質詢。

▲陳玉珍排定財政委員議程，邀請相關部會討論明年度預算重編報告並備質詢。（圖／記者皮心瑀攝）

立法院上週五三讀財劃法修正案，行政院23日召開記者會說明相關衝擊。財政部長莊翠雲指出，新法弱化中央財政，衝擊施政能量，而當中水平分配的公式也未能幫助調劑、均衡地方發展，且條文中有語意不明確，邏輯有問題之處。

主計總處主計長陳淑姿則說明，中央要釋出3753億，又一般性補助款不得減少，將造成已核定且尚在執行中之各項計畫經費難以為繼，包括國防經費、少子化補助、租屋補貼，另修法未明定施行日期，而依規定新法應自公布日施行，即自公布日起第3日生效，將影響目前已送立法院審議之114年度中央政府總預算案及各級地方政府預算，須全面配合辦理追加減預算。因相關作業繁複難於短期內完成，將造成預算秩序之混亂，對於各級政府政務推動及國家整體經濟發展均有不利影響。

行政院發言人李慧芝也提到，因為修法沒有設定生效日期，總統公布後3天內就會生效，會明年度總預算會受到嚴重衝擊，甚至可能需要重新編列。

面對中央行政團隊指出財劃法修法後窒礙難行之處，陳玉珍要求相關部門報告並備質詢，原排定的題目為「因應財劃法修法、114年度總預預算是否重編之評估」，後則調整為「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」。