　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紀念南亞海嘯20年　印尼亞齊省發警報3分鐘

▲▼南亞大海嘯。（圖／路透）

▲2004年12月26日當地時間上午7時58分，規模9.3大地震侵襲印尼外海，引發災難性大海嘯，造成至少22萬人罹難。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達26日專電

2004年南亞大海嘯今天滿20週年，印尼受災最嚴重的亞齊省今天舉行紀念活動，上午8時在6個地點齊發海嘯警報長達3分鐘，民眾須暫時停止活動，車輛也須停駛，以紀念罹難者。

2004年12月26日當地時間上午7時58分，規模9.3大地震侵襲印尼外海，引發災難性大海嘯，造成至少22萬人罹難。

印尼亞齊省（Aceh）是重災區，當年有1/4人口、約8萬人在海嘯及地震中喪生。

亞齊省政府今天舉行大型紀念活動，官員與民眾早上先齊聚在烏勒類（Ulee Lheue）亂葬崗，接著前往萊雅拜圖拉曼清真寺（Raya Baiturrahman）。

烏勒類是當年遭海嘯受創最嚴重的村莊之一。

亞齊省代理省長薩夫里扎（Safrizal Zakaria Ali）表示，海嘯20週年的紀念活動名稱為「亞齊感謝世界」，主題是「告別過去，邁向符合伊斯蘭教法的未來」，希望藉此表達亞齊省對世界的感謝之意。

羅盤報（Kompas）報導，薩夫里扎與地方官員早上7時抵達烏勒類，隨後在萊雅拜圖拉曼清真寺啟動海嘯警報。

海嘯警報共持續3分鐘，以反思和紀念20年前的海嘯悲劇。亞齊省政府提醒大眾不需驚慌，但須暫時停止一切活動，所有在高速公路的車輛也須暫時停駛，以紀念海嘯罹難者。

活動負責人札魯爾（Zahrol Fajri）表示，紀念活動不僅是紀念2004年發生的地震與海嘯，也是向所有人灌輸有關抗災和防災準備重要性的觀念。

他昨天向媒體表示，人道主義以及團結也是發布海嘯警報的目的，曾幫助亞齊海嘯後重建的國際組織和友好國家代表也會出席活動。（編輯：韋樞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲「柯P金句」打臉了　12語錄超諷刺
獨／柯文哲家裡就是金山　「最多3億現金」陳佩琪生氣了
應曉薇劇本曝！　爽收「5250萬養家還貸款、送女兒留學」
看完起訴書「憤怒又感慨」　黃國昌：EXCEL是柯文哲製作證據
柯文哲收賄1710萬「一句話露餡」　私會沈慶京17次
柯文哲、葛樹人對話曝光！「關鍵1句話」檢方認為惡性重大
快訊／應曉薇遭求處13年重刑！　男友發聲了
柯文哲「這一案」曾被炎上！大票人轟：驚世夫妻　北檢卻查無不法
女童麻醉照X光　成大醫院放射師偷拍下體還亂摸　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓在野黨：將向國會提彈劾「代理總統」韓悳洙　明日表決

強闖國會議長官邸！南韓戒嚴部隊派「逮捕小組」　恐怖意圖曝光

宋旻浩爆當爽兵！韓警證實立案調查　最慘恐「二度入伍」重新服役

紀念南亞海嘯20年　印尼亞齊省發警報3分鐘

客機墜毀前「8字飛行」軌跡曝光　鳥擊釀禍？專家：不太可能

19歲女大生「校內和男好友散步」被2男性侵　手機拍不雅片威脅

選後動盪！莫三比克逾1500囚犯「集體越獄」　暴力衝突釀33死

為戒嚴合理化？前防長疑下令「原地射擊」北韓氣球　南韓軍方反駁

聖誕節包裹太多壓力大　送貨司機把「80多個包裹」亂扔樹林中

黑盒子找到了！哈薩克墜機前疑遇強烈GPS干擾　機身似有彈孔痕跡

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

邊伯賢苦練中文 嗨唱〈我姓石〉XD

李光洙跟李棟旭合拍新戲　劉在錫：他把你安插進去的嗎？

快訊／南韓在野黨：將向國會提彈劾「代理總統」韓悳洙　明日表決

強闖國會議長官邸！南韓戒嚴部隊派「逮捕小組」　恐怖意圖曝光

宋旻浩爆當爽兵！韓警證實立案調查　最慘恐「二度入伍」重新服役

紀念南亞海嘯20年　印尼亞齊省發警報3分鐘

客機墜毀前「8字飛行」軌跡曝光　鳥擊釀禍？專家：不太可能

19歲女大生「校內和男好友散步」被2男性侵　手機拍不雅片威脅

選後動盪！莫三比克逾1500囚犯「集體越獄」　暴力衝突釀33死

為戒嚴合理化？前防長疑下令「原地射擊」北韓氣球　南韓軍方反駁

聖誕節包裹太多壓力大　送貨司機把「80多個包裹」亂扔樹林中

黑盒子找到了！哈薩克墜機前疑遇強烈GPS干擾　機身似有彈孔痕跡

立院明三讀老人福利法　卓榮泰「政院難以同意」：衛福部要據理力爭

老闆辭職當房東　仁武在地20年文具行熄燈

聖誕圓夢計畫齊步走！門諾基金會13處服務據點　歲末狂歡迎聖誕

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相　雙金蛇聚寶盆造型貴氣逼人

中居正廣「9000萬封口性醜聞」業界早傳開！　知名女主播拒合作

更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

蔡壁如上節目後　柯文哲傳訊「臣議其君，死罪」！網：得罪雍正了

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

切入智慧物流、獲天然氣管標案　建新國際明年業績估雙位數成長

立法院通過三法有修法缺失　卓榮泰研擬提覆議「力挽狂瀾」

國際熱門新聞

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

鱷魚爬進高速公路　被轎車猛撞慘死

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

愛爾康眼藥水爆感染真菌　業者緊急回收

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

全美目擊UFO及不明無人機　美前國防官員：政府隱瞞事實

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

俄大規模飛彈攻擊烏克蘭　波蘭戰機升空

女晚間收包裹　打開發現「一具腐爛男屍」

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

即時／哈薩克「客機墜毀」生死不明

哈薩克墜機38死！　失事前機上畫面首曝

下一個輝達！專家看好「2025最具潛力AI股」　今年已漲逾126%

客機墜毀哈薩克　失事前曾發布SOS

更多熱門

相關新聞

南亞大海嘯20週年　各地悼念22萬死者

南亞大海嘯20週年　各地悼念22萬死者

2024年12月26日是南亞大海嘯20週年，預計亞洲各地將舉行紀念活動，悼念當年罹難的逾22萬人，這場大海嘯是人類史上最嚴重天災之一。

越南新規　要求社群平台驗證用戶身分

越南新規　要求社群平台驗證用戶身分

慶生遇槍擊　爸媽「肉身護孩」雙喪命

慶生遇槍擊　爸媽「肉身護孩」雙喪命

海邊拍照遭捲走　絕望求生身影曝光

海邊拍照遭捲走　絕望求生身影曝光

泰應召女陳屍房內飄惡臭　英老翁：不知她死了

泰應召女陳屍房內飄惡臭　英老翁：不知她死了

關鍵字：

南亞大海嘯亞齊省印尼東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面